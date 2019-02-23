Экс-главком НАТО: Китай расправляет плечи, а союзники США в Азии чувствуют себя брошенными

Пекин проявляет всю большую амбициозность в Тихом океане, постоянно расширяя свою зону влияния, пишет в статье для Bloomberg экс-главком Объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. По мысли Ставридиса, агрессивность Китая, а также весьма требовательное отношение нынешней президентской администрации США к союзникам пугают партнёров Вашингтона в регионе — а между тем, исход американо-китайского противостояния будет зависеть именно от них.

Министерство обороны США в своих докладах предупреждает о том, что наращивание Китаем военной мощи достигло той точки, когда Пекин стал способен на попытки «навязать свою волю как в собственном регионе, так и за его пределами» — и региональные союзники Вашингтона обеспокоены, пишет колумнист Bloomberg Opinion, бывший верховный главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе и адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. Как подчёркивает Ставридис, когда он сам посетил регион и пообщался с высокопоставленными чиновниками двух союзных США государств, Японии и Сингапура, он получил «очень чёткое и сильное представление» о том, как складывается ситуация.



В общем и целом, продолжает адмирал, все союзники Вашингтона постоянно говорят об одном и том же — о том, что Запад потерял для них надёжность как партнёр. «Президентская администрация США, которая регулярно критиковала своих ближайших партнёров и обвиняла их в том, что они в плане обороны сидят на чужой шее, удручает этих союзников, — поясняет автор. — Беспокоятся они и в связи с брекситом, который отвлекает и ослабляет Европу. А осложняется это всё тем, что на их глазах Китай наращивает давление на Тайвань, чтобы тот принял концепцию «одна страна, две системы» по образцу Гонконга и военизирует Южно-Китайское море», создавая искусственные острова».



По мысли Ставридиса, амбиции китайских стратегов постоянно растут, и если раньше Пекин наращивал военно-морской арсенал для того, чтобы доминировать на территории, ограниченной так называемой первой цепью островов — от Японии через Филиппины и до края Юго-Восточной Азии, — то теперь стремится расширить своё влияние до второй островной цепи — от Японии к Микронезии до оконечности Индонезии. При этом Китай, как и во время своих первых «вылазок» в Южно-Китайское море, применяет «якобы научные» миссии и корабли гидрографической разведки, выступающие в качестве «наконечника копья», подчёркивает адмирал.



Ключевым элементом для стратегии Вашингтона в регионе выступает взаимодействие с Японией и Сингапуром, убеждён автор. Как отмечает адмирал, эти страны, находясь на северном и южном концах обеих островных цепей и являясь своеобразными «якорями», укрепляют оборонное сотрудничество с США посредством общих учений и закупки вооружений. Обе страны, как и более удалённые союзники американцев вроде Австралии и Новой Зеландии, хорошо понимают геополитическое значение тихоокеанских островов; в таком контексте, успех Вашингтона в случае если дело дойдёт до открытого противостояния, будет зависеть от того, насколько эффективнно смогут ВМС сотрудничать с этими союзниками и применять эти острова, считает Ставридис.



Между тем, американские аналитики ждут перемен: во-первых, Пекин может «позариться» и на третью цепь островов (от побережья Аляски до Гавайев и затем до Новой Зеландии), которую уже давно считают «окончательной стратегической линией раздела между Китаем и США». Во-вторых, аналогичные островные цепи, вдоль которых будет происходить конфронтация между Пекином и Вашингтоном, можно наметить и в Индийском океане: первая из них пройдёт от южного Пакистана до атолла Диего Гарсия, где находится военная база США, и далее; вторая — от Африканского Рога, где крупные базы имеются как у США, так и у Китая, вниз до побережья Южной Африки. И американские, и китайские военные планы предполагают применение наземных сил на различных островах Индийского океана для влияния на события в море, отмечает Ставридис.



Несмотря на всё вышеперечисленное, война между Китаем и США вовсе не неизбежна, оговаривается адмирал. По его мнению, лучшей аналогией для состояния их отношений будет так называемая «Большая игра» — соперничество между Британской и Российской империями за контроль над Азией в XIX веке, с той лишь разницей, что сегодняшние США и Китай имеют гораздо более серьёзные амбиции и крупные международные торговые империи, чем когда-то Лондон и Москва. Ну а исход этого американо-китайского соперничества будет зависеть от того, кто сможет контролировать островные цепи, подытоживает автор.