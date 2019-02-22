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«Не чьё-то озеро»: адмирал США заявил, что не позволит России и Китаю присвоить Арктику

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американские власти опасаются, что могут потерять доступ к Арктике, поскольку Россия считает эту зону своей, а Китай видит в ней потенциал для торговли. Поэтому в общении с журналистом The Washington Examiner адмирал США Джеймс Фогго заявил, что Арктика — «не чьё-то озеро», а международная зона, и к ней должно гарантировать свободный доступ всех близлежащих стран.
«Не чьё-то озеро»: адмирал США заявил, что не позволит России и Китаю присвоить Арктику
Reuters

США не позволят Китаю и России доминировать в Арктике, заявил американский адмирал Джеймс Фогго в интервью The Washington Examiner и другим СМИ. «Это не чьё-то озеро. К нему должен быть свободный и справедливый доступ для всех стран Арктического совета, в который мы входим», — приводит издание его слова.

Китай, кстати, в этот совет не входит, но получил там статус наблюдателя. Он надеется пользоваться Северным торговым путём по мере того, как тают льды.

А вот американские компании в использовании такого «северного шёлкового пути» не заинтересованы, поскольку в основном у них стоят большие корабли, которым сложно передвигаться в таких водах. У китайцев корабли легче, могут ходить по Арктике, поэтому они хотят удостовериться, что будут иметь влияние в регионе.

Похожие опасения высказывал и госсекретарь США Майк Помпео. «Если Америка не будет действовать, если мы выйдем, то другие заполнят вакуум, и Россия с Китаем это видят и используют любую возможность, которую могут. И мы считаем, что это несёт в себе риски для стран, которые любят свободу, как Исландия и Америка», — приводит издание слова американского дипломата. По мнению Помпео, Россия и Китай стремятся к доминированию и контролю в регионе.

Китай, как пишет автор статьи, предпринимал экономические меры по внедрению в регион, а также демонстрировал свою военную мощь в северных водах. Так, например, в 2017 году он провёл с Россией в Балтике совместные военные учения. По мнению европейских чиновников, тем самым они хотели показать США, что не стоит выступать против них и их союзников. Но при этом Пекин и Москва не так близки, как им хотелось бы, чтобы Штаты о них думали.

Адмирал Джеймс Фогго предсказывает, что между Пекином и Москвой появится напряжённость. По его словам, хоть они и проводят много совместных действий, но Россия считает Арктику своей. «А это международная зона, и поэтому в наших интересах сохранить её в свободном и открытом состоянии», — приводит слова военного The Washington Examiner.

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