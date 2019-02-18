Telegraph: Лондон нарастит военный контингент в Арктике «для защиты от России»

Британские морпехи совместно с норвежскими союзниками начали программу подготовки по выполнению задач при низких температурах, сообщает Daily Telegraph. Как отмечает газета, таким образом, а также с помощью воздушного патрулирования Лондон намерен усилить военное присутствие в Арктике, на фоне масштабного военного усиления России в регионе.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о планах страны нарастить военное присутствие в Арктике, «чтобы защитить северные границы НАТО от России», сообщает The Daily Telegraph.

Как отметил глава британского оборонного ведомства, Королевская морская пехота приступила к выполнению рассчитанной на 10 лет программы. В рамках этой инициативы тысячи военных каждый год будут проходить специальных курс подготовки вместе с норвежскими союзниками. Также, как ожидается, в следующем году Лондон направит свои новые самолёты Boeing P-8 Poseidon, способные выслеживать и уничтожать подводные лодки, патрулировать воздушное пространство над Арктикой.

Свои комментарии Уильямсон сделал, находясь на новой военной базе в Бардуофоссе на севере Норвегии, где при температуре —30°C британские морпехи проводят зимние морские учения. «Вне зависимости от того, идёт ли речь об оттачивании наших навыков в условиях низких температур, перенятии опыта у таких наших давних союзников как Норвегия или отслеживании повышенной опасности со стороны субмарин с помощью наших самолётов Poseidon — мы будем сохранять бдительность перед лицом новых угроз», — заверил министр.

По информации издания, в 2020 году Королевские ВВС, базирующиеся в шотландском Лоссимуте, получат девять самолётов P-8 Poseidon. С их помощью авиация сможет патрулировать обширную область, включая широты, расположенные за Полярным кругом и северную часть Атлантического океана.

Военные эксперты уверены, что Великобритании и её союзникам следует «опасаться намерений России относительно Арктики». «Трудно поверить, что военный потенциал, в том масштабе, в котором размещает его Россия в Арктике, служит исключительно для защиты», — цитирует газета доклад парламентского комитета по обороне.

The Daily Telegraph напоминает, что Арктика — очень важный стратегический регион для НАТО, ведь именно через неё лежит путь российских военных кораблей и подлодок в Атлантический океан. Тем временем активность кремлёвских субмарин в регионе в последние годы заметно возросла. Если в 2010 году Королевский ВМС лишь один раз перехватил российский корабль, «приближающийся к территориальным водам Великобритании», то в 2017 году таких кораблей было 33.