New York Times: российский флаг на соборе в Солсбери местные жители восприняли как насмешку

В Солсбери кто-то вывесил российских флаг на строительных лесах, установленных вокруг местного собора, пишет The New York Times. Как отмечает издание, местные жители восприняли этот розыгрыш как насмешку над теми испытаниями, которые им пришлось пережить в прошлом году.
За две недели до годовщины событий в Солсбери, во время которых бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами атаки нервнопаралитическим газом, кто-то вывесил большой российский флаг на местном соборе, пишет The New York Times. В этом «обидном розыгрыше» жители британского города увидели насмешку над теми серьёзнейшими испытаниями, которые им пришлось пережить в прошлом году.
Фотографии с российским флагом, вывешенным на строительных лесах вокруг собора, широко разошлись в социальных сетях, говорится в статье.
«Как посмел какой-то глупый дурак проявлять неуважение к нашему городу, — написал в Twitter местный сотрудник скорой помощи Ли Мартин. — После всего, через что пришлось пройти нашему городу, ему этого не нужно».
Пока неясно, кто взобрался на леса и водрузил российский флаг, который в воскресенье утром был поспешно снят.
Попытка убийства Сергея Скрипаля с помощью боевого нервнопаралитического газа была совершена 4 марта 2018 года. Случившееся перевернуло верх дном жизнь Солсбери. Хотя Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пережили эту атаку, однако инцидент нанёс городу серьёзный побочный ущерб.
Так, местный полицейский, который контактировал с ядом, заболел, а его семье пришлось покинуть свой дом. Два британца, нашедшие выброшенный флакон из-под духов, в котором находилось отравляющее вещество, оказались в больнице, причём одна из пострадавших — 44-летняя Дон Стёрджесс — скончалась.
Российские власти отвергали обвинения в причастности к атаке на Скрипаля и использовали «вызывающий, насмешливый тон» на протяжении всего расследования, даже когда было сообщено о том, что атака была совершена офицерами военной разведки России, пишет The New York Times.
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