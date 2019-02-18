New York Times: российский флаг на соборе в Солсбери местные жители восприняли как насмешку

За две недели до годовщины событий в Солсбери, во время которых бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами атаки нервнопаралитическим газом, кто-то вывесил большой российский флаг на местном соборе, пишет The New York Times. В этом «обидном розыгрыше» жители британского города увидели насмешку над теми серьёзнейшими испытаниями, которые им пришлось пережить в прошлом году.

Фотографии с российским флагом, вывешенным на строительных лесах вокруг собора, широко разошлись в социальных сетях, говорится в статье.

«Как посмел какой-то глупый дурак проявлять неуважение к нашему городу, — написал в Twitter местный сотрудник скорой помощи Ли Мартин. — После всего, через что пришлось пройти нашему городу, ему этого не нужно».

Пока неясно, кто взобрался на леса и водрузил российский флаг, который в воскресенье утром был поспешно снят.

Попытка убийства Сергея Скрипаля с помощью боевого нервнопаралитического газа была совершена 4 марта 2018 года. Случившееся перевернуло верх дном жизнь Солсбери. Хотя Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пережили эту атаку, однако инцидент нанёс городу серьёзный побочный ущерб.

Так, местный полицейский, который контактировал с ядом, заболел, а его семье пришлось покинуть свой дом. Два британца, нашедшие выброшенный флакон из-под духов, в котором находилось отравляющее вещество, оказались в больнице, причём одна из пострадавших — 44-летняя Дон Стёрджесс — скончалась.

Российские власти отвергали обвинения в причастности к атаке на Скрипаля и использовали «вызывающий, насмешливый тон» на протяжении всего расследования, даже когда было сообщено о том, что атака была совершена офицерами военной разведки России, пишет The New York Times.