«Живут в Англии, работают и общаются с друзьями» — Daily Telegraph пролила свет на местонахождение Скрипалей

По утверждению экспертов, Сергей и Юлия Скрипаль всё ещё находятся в Великобритании, общаются с друзьями и, возможно, даже работают на британские спецслужбы, пишет Daily Telegraph. Как отмечают источники газеты в органах безопасности, россиянам вряд ли грозит серьёзная опасность, а это значит, они могут жить обычной жизнью, одновременно находясь под защитой британских властей.

По утверждению экспертов, Сергей и Юлия Скрипаль всё ещё находятся в Великобритании, общаются с друзьями и даже работают на британские спецслужбы, пишет Daily Telegraph.

Как напоминает издание, как только Скрипали покинули больницу города Солсбери, они исчезли из поля видимости общественности, а также друзей и членов семьи. Стать «невидимыми» россиянам помогали работники лондонского бюро МИ-5, занятые в программе секретного переселения сотрудников спецслужб.

Однако, как сообщают сегодня осведомлённые источники, Сергей и Юлия Скрипаль с большой вероятностью всё ещё находятся на юге Англии и продолжают лечение под наблюдением узкого круга докторов, доказавших свою способность сохранять молчание, а не живут в изоляции в далёкой стране, как многие предполагали.

Один из источников издания в органах безопасности заявил, что Юлии Скрипаль «запросто могли найти работу», а значит, предоставить собственный источник дохода и возможность вернуться в общественную жизнь, оставаясь при этом под защитой британских властей. Как отметил неназванный источник, свободное владение Юлии русским языком может также быть полезно спецслужбам Соединённого Королевства.

Более того, как сообщается, Юля вовсе не «отрезана от своей прошлой жизни», а продолжает поддерживать связь с друзьями, как из России, так и из Великобритании. Несколько из них, по всей видимости, даже навещали её минувшим летом.

Журналист BBC Марк Урбан, бравший интервью у Сергея Скрипаля незадолго до отравления, считает, что «есть множество причин, по которым они (Скрипали — ИноТВ) могли бы остаться в Великобритании». К тому же, как напоминает Урбан, экс-глава Секретной разведывательной службы МИД Великобритании в недавнем интервью заверил, что британские власти продолжают заботиться о людях, попавших в подобную ситуацию.

Хотя лица Сергея и Юлии Скрипалей широко узнаваемы, в последнее время их внешность существенно изменилась, замечает издание. На последнем фото Юлии, снятом после отравления, видно, что она потеряла в весе, сменила причёску и цвет волос. Что касается её отца, он также значительно похудел после 9-недельной комы. Как отметил источник газеты, «вероятно, он мог бы прогуливаться по улице в шляпе или, может, сменить цвет волос без риска быть узнанным. Вполне возможно, он не давал интервью как раз потому, что не хотел себя выдавать».

Как утверждают осведомлённые лица, до июня прошлого года Юлия ясно давала понять друзьям и знакомым, что намерена вернуться в Россию, однако это идея была в одночасье «похоронена», предположительно, когда Скрипали получили от полиции всю информацию о подозреваемых в нападении.

«Никто из опрошенных газетой Telegraph экспертов не считает, что Скрипали находятся в серьёзной опасности», — подчёркивает издание. По мнению бывшего сотрудника органов безопасности Филипа Ингрэма, который сам занимался секретным переселением агентов, «первоочередной целью этого нападения не было убийство»: «Это был сигнал влиятельным олигархам, подогревающим оппозиционные настроения в преддверии российских выборов, а также способ Путина раздуть националистические чувства (у россиян — ИноТВ).

Кроме того, все эксперты согласны, что агенты, под защитой которых находятся Скрипали, принимают пожелания своих подопечных всерьёз и желают им счастья. По словам Ингрэма, программа персональной защиты подразумевает «создание баланса между защитой и возможностью жить нормальной жизнью». «Их наставники сами захотят воодушевить их. Если они (Скрипали — ИноТВ) счастливы, тем лучше и для налогоплательщиков, и для властей», — поясняет специалист.

Как отметил Ингрэм, расходы властей на содержание Скрипалей в Великобритании вряд ли будут чрезмерными, в особенности, с учётом того, что Сергей Скрипаль в течение многих лет передавал информацию Соединённому Королевству. Вероятно, им предоставлено «скромное жильё», пособие средних размеров, а также выданы средства на покупку мебели, автомобиля и оплаты расходов на жизнь.