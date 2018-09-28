Британский социолог рассказал, почему скептически относится к новостям о «злодеяниях» России

По мере того как напряжённость между Россией и Западом продолжает нарастать, писатель-социолог Фрэнк Фуреди, автор книги «Популизм и европейские культурные войны», рассказал в своей статье для сайта Sky News, почему он скептически относится к новостям, в которых изобличаются «выходки» России.

«Я должен признать, что, когда я читаю газеты или слушаю новости, касающиеся России, я изо всех сил пытаюсь разобраться, чему верить, а что следует игнорировать», — отмечает он.

Между тем автор пишет, что не хотел бы вступать в ряды конспирологов, поэтому допускает правдивость версии британских властей по инциденту с отравлением Скрипалей в Солсбери.

«Однако, что касается мутных фотографий полковника ГРУ Анатолия Чепиги, ныне снискавшего дурную славу, они вызывают у меня сомнения. Да, он может оказаться российским «Джеймсом Бондом наоборот», а может и не оказаться», — указывает Фуреди. Автор добавляет: «К историям, в которых рассказывается о злодеяниях и злостной дезинформации со стороны России и нехорошего президента Путина, я продолжаю относиться скептически — в частности потому, что они донельзя предсказуемы и примитивны».

В эти дни в западной стране невозможно провести выборы, не подвергаясь при этом риску российского вмешательства в демократический процесс, иронизирует автор.

Обвинения в том, что российские тролли и хакеры повлияли на то или иное голосование, стали рутиной электорального процесса.

И, конечно же, есть множество сбитых с толку людей, которые теперь считают, что результаты референдума по выходу Британии из ЕС были бы совершенно иными, если бы русские «не шалили в соцсетях».

Москву обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, а также в недавние выборы в таких странах, как Швеция, Италия, Франция, Нидерланды, Германия, а также в испанской Каталонии.

Всё выглядит так, будто из-за кулис невидимые руки «кремлёвского монстра» программируют политическое поведение наивных и невинных западных избирателей.

«Нет сомнений в том, что Россия со своей стороны совершает некие грязные трюки, и только дурак может принять заявления кремлёвской олигархии за чистую монету», — отмечает Фрэнк Фуреди.

Однако «в нынешнем климате истерии мини-холодной войны» существует опасность непреднамеренного обострения напряжённости в мире из-за «всплесков ребяческой пропаганды», говорится в статье.

«Когда у политиков и высшего руководства стран Запада представления о России имеют мало общего с реальностью, то у меня это действительно вызывает тревогу», — подчёркивает Фуреди.

В качестве примера автор приводит недавний чемпионат мира по футболу в России. Некоторые эксперты сравнивали этот турнир с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии. А британских фанатов предупреждали о том, что в России их ждут бандиты и угрюмые, враждебно настроенные граждане. Кроме того, МИД Британии и некоторые парламентарии заявляли о том, что культура гомофобии и расизма в России представляет опасность для британских темнокожих фанатов, а также для открытых геев и лесбиянок.

Алармистские выпады в сторону России, без сомнения, спровоцированы подлинной тревогой, вызванной растущим геополитическим присутствием Москвы в мире и напористостью её президента.

Однако искажение реальности, а также попытки дискредитировать российскую власть и придать ей незаконный характер могут иметь опасные ненамеренные последствия.

«Слишком много пропагандистов на Западе считают превращение России в страну-изгоя желаемой целью», — отмечает автор.

Однако, по мнению автора, это неправильно. У Москвы и западных держав есть свои собственные геополитические интересы, которые время от времени вступают в конфликт.

«Но гораздо разумнее ослабить накал пропагандистской войны и относиться к России с уважением, которого заслуживает любая великая страна», — подытоживает свою статью для Sky News писатель Фрэнк Фуреди.