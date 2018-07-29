Британский писатель: Россия нужна США в качестве врага — чтобы торговать оружием

Несмотря на скромные шаги к разрядке, которые предприняли Трамп и Путин на саммите в Хельсинки, достигнуть эту цель будет невероятно трудно из-за «истерики» западных элит, пишет для Counter Punch Брайан Клафли. По мнению писателя, американский истеблишмент отчаянно нуждается в России в качестве врага, чтобы иметь в её лице оправдание для крайне прибыльной торговли оружием.

«Что же будет после скромных шагов к разрядке, предпринятых на саммите между Трампом и Путиным? Похоже, всё что угодно, но только не разрядка», — пишет Брайан Клафли для Counter Punch.

По итогам переговоров американские СМИ, которым вторят их британские и остальные западные коллеги, пришли в бешенство, а сторонники войны в Вашингтоне оказались на грани истерики. Их паранойя по поводу России, которую они и так не слишком скрывали, прорвалась наружу. Кроме того, ещё одним предсказуемым результатом саммита стала эскалация антироссийской пропагандисткой кампании на Западе, которая набирала обороты в последние годы.

«Помните зимние Олимпийские игры в Сочи? — задаёт вопрос Клафли. — Они прошли в 2014 году, и, как отметил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, «оказались большим успехом», потому что «русские всё безупречно организовали… Без всяких сомнений, Олимпиада в Сочи стала долговечным наследием».

К сожалению, продолжает автор, единственным наследием, которое Запад вынес для себя из сочинской Олимпиады, стало раздражение тем фактом, что она прошла «мегауспешно». Сейчас можно заметить негодование, и даже ярость из-за того, что Россия повторила этот успех во время чемпионата мира по футболу.

«Я не фанат футбола, но я немного смотрел, как BBC освещала события после финального матча: журналист брал интервью у английских болельщиков в Москве и пытался выудить их них какие-нибудь критические замечания о России. Но все они очень одобрительно отнеслись к ней и сказали, что им понравилось, как они провели здесь время, и всё прошло превосходно. Какая досада», — констатирует Лафли.

Единственной «пикантной неприятностью», о которой западным СМИ удалось оповестить весь мир, стал небольшой инцидент во время финального матча, когда на поле выбежало несколько человек. Например, главный футбольный корреспондент лондонского The Daily Telegraph Джейсон Бёрт сообщил всему миру, что «охрана моментально выбежала на поле и быстро схватила нарушителей». «Теперь они отправятся в ГУЛАГ. Неплохо, ребята. Хорошо вам провести оставшуюся жизнь в российской тюрьме», — съехидничал журналист.

По мнению Клафли, именно такие «возмутительные и абсолютно идиотские комментарии» наглядно показывают отношение большей части Запада к России. Подобные заявления умны в плане пропаганды, они звучат сильно и хлёстко, потому что многие на Западе думают, что знают про ГУЛАГ всё.

По этому поводу журналист Гаррет Эппс написал на страницах The Atlantic следующее: «В 1973 году великий русский писатель Александр Солженицын создал термин «Архипелаг ГУЛАГ» для обозначения системы политических тюрем и рабочих лагерей. За последние 25 лет Соединённые Штаты без лишнего шума превратились в некое подобие Архипелага по вопросам контроля и выдворения (нелегальных иммигрантов. — ИноТВ) — скрытной, контролируемой лишь уловно организации, которая в плане прав человека и конституции, весьма сомнительна. И влияние этой «системы», если нынешняя администрация продолжит претворять в жизнь свои планы по контролю, будет с каждым годом всё увеличиваться».

«Американский Архипелаг ГУЛАГ чётко занял своё место, — констатирует писатель. — Однако в умах многих представителей западного мира, которым очень осторожно промыли мозги за годы новой холодной войны, ГУЛАГ — это всегда российское явление, и он всегда готов для выбегающих на поле».

Холодная война — 2, которую выпестовал Запад, и, особенно, Пентагон, а также большая часть конгресса, члены которого получают огромные пожертвования от производителей оружия, живёт и здравствует.

Западные СМИ и «глубинное государство» (это клика, стоящая у власти, которая действует в связке с военно-промышленным комплексом) пытаются представить Россию как «воинственное экспансионистское государство», однако они никогда не упоминают тот факт, что по данным Международного института по изучению проблем мира в Стокгольме в 2017 году США потратили на свою армию больше ($610 млрд), чем все остальные лидеры по военным расходам вместе взятые. В то же время, оборонные расходы России в 2017 году снизились на 20%.

Отношению вашингтонских элит к саммиту Путина и Трампа можно подытожить заголовком The New York Times: «Трамп распахнул для России свои объятия. Но его администрация сомкнёт их быстрей». По случайному совпадению, всего за три дня до встречи «сливки» Вашингтона объявили о том, что 12 россиянам предъявлены обвинения в предполагаемом «вмешательстве» в американские выборы.

Слово «предполагаемом» западные СМИ используют редко, даже несмотря на то, что никаких доказательств этого утверждения представлено до сих пор не было. Таков автоматический приговор: Россия виновна — вне зависимости от обвинений, которые выдвигают в её адрес.

«Будьте уверены: Трамп — это худший президент за всю историю США. Он, по метко подобранным словам политического комментатора Роберта Райха, «эгоистичный, эмоционально неустойчивый, дерзкий, лживый, хвастливый и страдающий манией величия нарцисс». Но! Судя по всему, он предпочитает диалог с Россией бесконечной конфронтации», — отмечает Клафли.

Трамп неоднократно высказывался за улучшение отношений с Россией, и недавний саммит стал его первой реальной возможностью этого добиться. «Тем не менее достичь устойчивых успехов будет сложно, с учётом намерения военно-промышленного комплекса этого не допустить. Ярость и ожесточение глубинного государства никуда не денутся, а его пропагандистские кампании продолжат подпитывать вторую холодную войну. Оружейный экспорт приносит огромные барыши, а многое дорогое оборудование должно быть продано европейским странам. Именно поэтому так важно, чтобы Россия и дальше оставалась врагом», — подытоживает Брайан Клафли.