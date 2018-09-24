ABC: после Солсбери россияне почувствовали себя неуютно в Великобритании

Спустя несколько месяцев после покушения на Сергея и Юлию Скрипаль россияне, проживающие в Соединённом Королевстве, чувствуют, что отношение британцев к ним изменилось, пишет ABC. И хотя некоторые уверяют, что запуганными себя не чувствуют, большая часть неизменно беспокоится за судьбу своих виз, на которую могут повлиять ухудшающиеся отношения между Лондоном и Москвой.
После покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери для многих россиян, проживающих в Великобритании, настало неспокойное время, пишет австралийский канал ABC.
Так, за все 26 лет, что ресторатор Эдуард Торосянц провёл в Соединённом Королевстве, он впервые столкнулся с оскорблениями со стороны британцев. Его сосед заявил ему: «Что ты здесь делаешь? Возвращайся обратно в Россию». А один из гостей ресторана Торосянца в шутку поинтересовался, не подсыпали ли ему в еду яд. Как признаётся ресторатор, его доходы упали на 30% — некоторые британские посетители предпочитают воздерживаться от походов в его заведение.
Но это ещё не все беды, отмечает ресурс. Из-за проблем с визами впервые за пять лет детям богатых россиян пришлось отказаться от бала дебютанток в Лондоне. «В целом вся атмосфера очень сильно настроена против русских», — отметила организатор бала Элизабет Смагин-Меллони. Вместо Лондона теперь участникам представится возможность отправиться Вену, где пройдёт другой бал.
По оценкам, в Лондоне проживают порядка 200 тыс. россиян и более 700 тыс. русскоговорящих. Часть из них — представители богатой элиты, некоторые из которых поддерживают политические связи с Россией. Они предпочитают воздерживаться от комментариев, опасаясь, что их визы аннулируют.
В марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в качестве ответа на атаку в Солсбери власти планируют пересмотреть права на проживание в стране для некоторых обеспеченных россиян. Как известно, новая инициатива затронула уже порядка 700 человек.
«Здесь есть богатые люди, и особенно если они связаны с правительством, другие относятся к ним так, будто они как-то связаны с этим (инцидентом в Солсбери)», — комментирует редактор русскоязычного лондонского журнала Zima Катерина Никитина. Однако она подчёркивает, что всё-таки в повседневной жизни россияне в Великобритании не чувствуют себя запуганными, но за влияние российско-британских дипломатических отношений на их визовый статус всё равно беспокоятся.
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