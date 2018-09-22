Постпред США при НАТО: Россия атакует нас, и мы должны отразить удар

В интервью британскому телеканалу Sky News постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что альянсу необходимо придерживаться принятых обязательств в условиях агрессии со стороны России во множестве стран-членов организации. Кроме того, Хатчисон заверила, что брексит никак не повлияет на отношения Великобритании с США и позиции в НАТО.

КЭЙ БЭЙЛИ ХАТЧИСОН, постоянный представитель США при НАТО: Президент (президент США Дональд Трамп. — ИноТВ) прав: мы все должны делать всё, что в наших силах, чтобы способствовать укреплению Североатлантического альянса. И мы должны придерживаться обязательств, которые взяли на себя в 2014 году. Мы приняли эти обязательства в связи с тем, что Россия вторглась в Крым. Мы предвидели, что Россия будет распространять своё пагубное влияние и, к сожалению, не ошиблись. А также для того чтобы иметь возможность сдерживать Россию в тех сферах, в которых они атакуют нас.



Вы видите примеры использования химического оружия, нервно-паралитического газа прямо здесь, в Великобритании. Вы видите примеры во множестве стран-членов НАТО: гибридная война, кибервойна. Они атакуют, и мы должны отразить удар и показать, что у нас есть силы ответить на атаки вредоносной России.



Великобритания — один из сильнейших членов НАТО, и это неизменно. Трансатлантические связи со страной США и НАТО не изменятся. На наши взаимоотношения брексит никак не влияет. Конечно, мы все читаем в газетах о премьер-министре Терезе Мэй и Евросоюзе, и хотим, чтобы всё сложилось удачно. И мы хотим быть надёжным союзником для Великобритании, как это всегда было.



Дата публикации 21 сентября 2018 года.