Daily Express: в Зальцбурге Терезу Мэй ждал холодный приём — Меркель не пожала руку

Канцлер Германии Ангела Меркель проигнорировала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй на неформальном саммите в Зальцбурге, здороваясь с лидерами европейских стран, передаёт Daily Express. При этом отмечается: Меркель признавалась, что хотела бы, чтобы Великобритания «немного пострадала» в переговорах по брекситу.
На неформальном саммите Евросоюза в Зальцбурге канцлер Германии оскорбительно повела себя по отношению к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, отказавшись поздороваться с ней, сообщает Daily Express.
Издание отмечает, что инцидент произошёл во вторник, когда Ангела Меркель подошла к группе европейских политиков, среди которых была Мэй. Британский премьер улыбнулась и подалась вперёд к канцлеру, однако Меркель жест проигнорировала и направилась к президенту Литвы Дале Грибаускайте.
После этого Меркель продолжила стоять спиной к Мэй, здороваясь с остальными лидерами стран ЕС.
Британский журналист Николас Уотт отметил: Меркель признавалась, что Великобритания должна «пострадать» из-за референдума по вопросу выхода страны из ЕС.
«Самое главное, что они хотят заключить сделку, но не готовы заплатить за неё любую цену. Ангела Меркель говорила в частных беседах, что хочет, чтобы Великобритания немного пострадала в этих переговорах по брекситу», — приводит издание слова Уотта.
В среду Мэй впервые представила членам ЕС свой проект брексита. При этом Мэй подчеркнула, что не намерена откладывать выход страны из ЕС или проводить повторный референдум.
«Я знаю, что многие из вас не хотят, чтобы страна выходила из ЕС, но важно прояснить, что второго референдума в Великобритании не будет. Люди вынесли свой вердикт, и я как премьер-министр обеспечу его исполнение — Великобритания уйдёт 29 марта следующего года», — отметила Мэй.
Премьер-министр также отметила, что считает предложения, изложенные в проекте, «серьёзными и осуществимыми».
«Ответственность по заключению сделки теперь лежит на всех нас», — добавила Мэй.
При этом Daily Express отмечает, что председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал презентацию британского премьера «интересной».
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