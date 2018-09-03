Тереза Мэй: второй референдум по брекситу станет грубым предательством демократии

В авторской статье для The Daily Telegraph премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обещает, что она ни за что не пойдёт на компромиссы по брекситу, если они будут противоречить национальным интересам её страны. Политик также критикует идею проведения повторного референдума о выходе Соединённого Королевства из Евросоюза, считая подобную инициативу «грубым предательством британской демократии».

Грядущие месяцы станут решающими в формировании будущего Великобритании, и перед её правительством стоит вполне очевидная задача. Ему необходимо воплотить в жизнь демократическое решение народа и обеспечить выход Соединённого Королевства из Евросоюза 29 марта 2019 года, пишет в статье для The Daily Telegraph британский премьер-министр Тереза Мэй.

По её словам, в июле в загородной резиденции Чекерс британские власти выступили с рядом предложений, которые могут привнести «новую динамику» в переговоры между Брюсселем и Лондоном. Причём выдвигаемые правительством идеи представляют собой «хорошую сделку» для Великобритании.

Эти меры предусматривают сохранение торговых отношений и защиту общих средств безопасности. Но они покончат с «огромными выплатами» в бюджет ЕС, что позволит Британии профинансировать долгосрочный план по системе здравоохранения. Кроме того, в стране перестанет действовать юрисдикция Европейского суда. Она покинет единый рынок и таможенный союз, что позволит ей заключать собственные соглашения с другими государствами.

«Мы хотим выйти, получив хорошую сделку. И мы уверены, что можем её достичь», — подчёркивает Мэй. Вместе с тем она признаёт: Лондон и Брюссель готовятся к вероятности того, что в итоге им не удастся договориться.

«Некоторые секторы станут настоящим испытанием для Великобританию и ЕС. Но мы справимся и продолжим процветать. Поэтому в случае необходимости мы будем готовы к срыву сделки. И меня не заставят идти на компромиссы по предложениям, сделанным в Чекерсе, которые не соответствуют нашим национальным интересам», — обещает глава правительства.

«Я также не уступлю тем, кто хочет поднять вопрос о втором референдуме. Летом 2016 года миллионы британцев выразили своё мнение. Во множестве случаев впервые за десятилетия они поверили, что их голос будет важен… Задавать этот вопрос вновь —значит совершить грубое предательство нашей демократии, предательство этого доверия», — добавляет Мэй.

Она отмечает, что нельзя ограничиваться «хорошей сделкой по брекситу» и «новым смелым партнёрством с ЕС». Властям Соединённого Королевства предстоит важная работа внутри страны, чтобы выстроить экономику, которая работает для всех, и настоящую меритократию, где возможности человека больше не будут зависеть от его происхождения.

«Если мы будем держаться этого курса в предстоящие месяцы, то сможем создать смелое и захватывающее будущее для нашей страны за пределами Европейского Союза. Вы можете доверить мне это дело», — заключает Тереза Мэй.