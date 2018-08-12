Обозреватель Guardian: Великобритания ещё более противоречива в отношении России, чем США

«Непоследовательный подход» США к России поднимают на смех дипломаты со всего мира, пишет The Guardian. Однако британским дипломатам следует воздержаться от «самодовольного хохота», учитывая то, что позиция Великобритании в отношении России похожа на двойственность администрации Трампа, если не ещё хуже: когда появляются доказательства о российском вмешательстве в референдум по брекситу, Мэй ведёт себя так же, как Трамп — «удивительно и необъяснимо расслабленно».

В международной дипломатии не так много вещей, над которыми можно посмеяться, но внешняя политика США во время президентства Дональда Трампа, как отмечает обозреватель The Guardian Джонатан Фридланд, всё же похожа на «мрачную комедию». На этой неделе дипломатов со всего мира рассмешил «непоследовательный подход» США к России: Госдепартамент вводит новые санкции против Москвы, в то время как президент «шепчет нежности» на ухо Владимиру Путину.

Когда дело доходит до России, США превращаются в сверхдержаву, страдающую раздвоением личности. Всего три недели назад Трамп стоял рядом с Путиным в Хельсинки и не мог выдавить из себя ни единого слова критика в адрес «российского диктатора», который, как показывает куча доказательств, подорвал демократический процесс в США в 2016 году. А в среду США объявили о введении новых санкций против Москвы в качестве наказания за покушение на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери при помощи отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

«Какой анекдот!» — могли бы сказать в министерстве иностранных дел. Администрация Трампа «разделена пополам», пресс-секретарь Белого дома формально одобрил решение Госдепартамента только спустя два дня после его принятия. В пятницу выяснилось, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон за спиной у Трампа разрабатывал новый стратегический документ НАТО, чтобы лишить Трампа возможности всё испортить и смягчить жёсткую позицию альянса в отношении России.

Но британским дипломатам, как отмечает Фридланд, следует воздержаться от «самодовольного хохота». При наблюдении за странной и противоречивой политикой США в отношении России возникает неприятный вопрос, касающийся политики Великобритании. «Разве Великобритания не сталкивается с похожим противоречием, даже ещё более сильным?» — спрашивает обозреватель The Guardian.

Великобритания, конечно, жёстко восприняла применение отравляющего вещества нервно-паралитического действия российского производства на улицах британского города. Один из немногих дипломатических успехов Терезы Мэй заключается в том, что ей удалось убедить многих союзников последовать за Великобританией и изгнать сотрудников российских посольств. В этом Май «идёт в ногу» с Госдепартаментом США.

Когда, однако, появляются доказательства о российском вмешательстве в демократический процесс Великобритании — а именно в европейский референдум 2016 года — Мэй ведёт себя так же, как Трамп — «удивительно и необъяснимо расслабленно».

То, что Россия была готова внести свой вклад в то, чтобы брексит случился, хорошо известно. Уже около года существует документальное доказательство того, что Кремль вёл кампанию в соцсетях, используя более 400 фейковых аккаунтов для того, чтобы поспособствовать выходу Великобритании из Евросоюза.

«Однако где же возмущение со стороны британского правительства? Даже республиканцы США признают, что в 2016 году Россия напала на американскую демократию, на право американских избирателей принимать собственные решения без вмешательства извне. Где соответствующее осуждение или, по крайней мере, требование ответов от Мэй и её министров?» — спрашивает Джонатан Фридланд. Вместо этого, по его словам, позиция Мэй странным образом похожа на двойственность администрации Трампа — шум вокруг Солсбери и замалчивание российского саботирования голосования в 2016 году.

В некотором роде ситуация Великобритании ещё хуже, считает обозреватель. США, по крайней мере, проводят российское расследование, возглавляемое бывшим директором ФБР Робертом Мюллером, несмотря на то, что этому противостоит сам Трамп. Однако расследование уже принесло плоды: около десятка российских разведчиков были обвинены во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. В Великобритании подобное расследование до сих пор не проводится, сожалеет Фридланд.

Правительство Великобритании, как и администрация Трампа, сталкивается с двумя «противоречивыми путями» в отношении России: оно ведёт себя жёстко в ответ на одно нападение со стороны России и причудливым образом прощает ей другое. Молчание Мэй в ответ на нападение на британскую демократию, на суверенитет страны не более оправдано, чем поведение Трампа. «Американцы проводят полномасштабное расследование. А где же наше?» — спрашивает обозреватель The Guardian Джонатан Фридланд.