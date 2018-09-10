Daily Mail: Борис Джонсон сравнил план Мэй по брекситу с шахидским поясом

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон резко раскритиковал ход переговоров по брекситу. По мнению политика, продвигая «жалкую сделку», правительство Терезы Мэй надевает «пояс шахида» на Конституцию Соединённого Королевства и отдаёт детонатор Брюсселю, передаёт Daily Mail.

Борис Джонсон, который не оставляет надежды на получение премьерского кресла, вызвал «очередной политический шторм». Он обвинил главу правительства Терезу Мэй в том, что она надевает «пояс шахида» на Великобританию и отдаёт детонатор Евросоюзу, передаёт Daily Mail.

Бывший министр иностранных дел потребовал, чтобы британские власти заняли более агрессивную позицию на переговорах по брекситу. Пока же, по его словам, Мэй ведёт себя «тщедушно» и предлагает «жалкую» сделку, а отношения официального Лондона с Брюсселем носят какой-то «полумазохистский» характер.

«Мы подвергли себя бесконечному политическому шантажу. Мы обернули пояс шахида вокруг британской Конституции… и вручили детонатор (представителю ЕС на переговорах по брекситу. — ИноТВ) Мишелю Барнье», — утверждает в своём публичном комментарии Джонсон.

«До сих пор на всех этапах переговоров Брюссель получает всё, что он хочет. Мы приняли установленные ЕС сроки; согласились передать более 39 миллиардов фунтов стерлингов, не получая ничего взамен. Согласно предложенному в Чекерсе проекту, мы должны навсегда принять их правила, не имея возможности повлиять на создание этих правил. Это унизительно. Мы выглядим, как 40-килограммовый слабак, которого комично сминает 200-килограммовая горилла», — сетует политик.

В свою очередь, действующий министр иностранных дел Джереми Хант пришёл на выручку Мэй и призвал критиков сплотиться вокруг неё. На его взгляд, британский премьер «никогда бы не стала рекомендовать сделку, которая бы не соответствовала тем целям, за которые голосовала страна».

Как отмечает издание, ранее Хант был противником брексита, но теперь изменил своё мнение. «За выход из ЕС проголосовало больше народу, чем за любую политическую партию в истории нашей страны. Ничто не нанесёт большего вреда нашей демократии, чем попытка политического истеблишмента отменить это решение», — подчёркивает министр.

Между тем накануне в правительственных кругах начал циркулировать компромат на Джонсона, явно призванный подорвать его политические амбиции. В секретном документе рассказывается о его интимной жизни и спорных заявлениях. Эта информация была собрана командой Мэй во время выборов 2016 года, но представители штаба Консервативной партии уверяют, что они непричастны к её распространению, обращает внимание Daily Mail.