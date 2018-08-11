Daily Telegraph: после слов о никабах Джонсону предложат пройти курс по культурному многообразию

Борису Джонсону может быть предложено пройти «тренинг по культурному многообразию» после сравнения женщин в никабах с «почтовыми ящиками», сообщает Daily Telegraph. Как передаёт издание, слова Джонсона стали поводом для начала официального расследования внутри Консервативной партии. При этом многие тори считают поднятый шум сведением личных счётов и попыткой подорвать популярность бывшего главы британского МИД.

Борису Джонсону может быть предложено пройти «тренинг по культурному многообразию», чтобы не подвергнуться более серьёзным санкциям со стороны Консервативной партии, сообщает Daily Telegraph. Как напоминает издание, на прошлой неделе бывший глава британского МИД подвергся яростной критике однопартийцев из-за замечаний, сделанных им в отношении женщин в никабах. В своей статье на страницах Daily Telegraph Джонсон сравнил их с «почтовыми ящиками» и «грабителями банков».

Эти высказывания послужили поводом для официального расследования в отношении Джонсона со стороны Консервативной партии. Однако многие тори были разгневаны начатым разбирательством и обвинили председателя партии Брэндона Льюиса в «охоте на ведьм» и попытках выбить Джонсона из колеи.

По словам одного из парламентариев, расследование в отношении бывшего министра — «личная цель Брендона Льюиса. Для любого объективного наблюдателя это выглядит как банальная и беспринципная попытка выстрелить в колено фавориту, чтобы обеспечить победу Терезе Мей».

Однако, по словам источника, близкого к председателю консервативной партии, это дело не имеет отношения к личным счётам или брекситу. «Это просто-напросто те же правила, что применимы ко всем», — заявил приближённый лидера тори.

Как отмечает издание, в данный момент жалобы в отношении Джонсона изучает следователь. По словам источников внутри Консервативной партии, высказывания Джонсона, вероятно, станут предметом изучения следовательской группы в составе трёх человек, которая рассмотрит как сами жалобы, так и показания бывшего министра. В случае, если группа единогласно примет решение о «санкциях», дело будет передано на рассмотрение исполнительному комитету партии или премьер-министру.

При этом, по мнению «высокопоставленных тори», маловероятно, что расследование в отношении Джонсона закончится отстранением или отставкой. Скорее всего, ему будет предложено пройти учебный курс на тему «культурного многообразия».

Как напоминает издание, ранее стало известно, что комиссар лондонской полиции Джессика Дик также просила полицейских экспертов проверить, не являются ли заявления Джонсона «преступлением на почве ненависти». После того, как офицеры правопорядка не нашли в высказываниях о никабах состава преступления, комиссар подверглась критике за «растрату ценных ресурсов».