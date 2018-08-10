Не нужно извинений — комик Роуэн Аткинсон оценил шутку Бориса Джонсона о никабах

Британский комик Роуэн Аткинсон написал в The Times письмо в защиту экс-главы МИД страны Бориса Джонсона, против которого было начато внутрипартийное разбирательство в связи с противоречивыми комментариями. Актёр нашёл сделанное Джонсоном сравнение женщин в никабах с «почтовыми ящиками» очень точным и смешным и заявил, что экс-министру не стоит извиняться за шутку.

Известный британский комедийный актёр Роуэн Аткинсон встал на сторону экс-министра иностранных дел страны Бориса Джонсона в скандале, разразившемся после того, как политик сравнил женщин в никабах с «почтовыми ящиками» и «грабителями банков», сообщает The Times.

Аткинсон, прославившийся благодаря главной роли в телесериале «Мистер Бин», нашёл высказывания Джонсона смешными и заявил, что экс-министру не стоит извиняться. Пока в отношении политика было начато внутрипартийное разбирательство, Аткинсон направил письмо в редакцию The Times.

«Как человек, который всё свою жизнь получает деньги за свободу шутить о религии, я считаю шутку Бориса Джонсона о том, что люди в никабах похожи на почтовые ящики, очень достойной. Извинится господин Джонсон или нет, почти идеально точная визуальная аналогия на какое-то время останется в общественном сознании. Все шутки о религии кого-нибудь да оскорбляют, поэтому извиняться за них нет смысла. Извиняться стоит только за дурную шутку. А в данных условиях не нужно никаких извинений», — написал актёр.

Как отмечает издание, ранее Аткинсон уже противостоял попыткам ужесточить высмеивание религии. Комик даже возглавил объединение артистов и писателей, которые выступили против законопроекта, запрещающего разжигание религиозной ненависти, который рассматривался при правительстве Тони Блэра.

После высказывания Бориса Джонсона сотня мусульманок написала председателю Консервативной партии Брэндону Льюису с требованием отстранить экс-министра от партийной деятельности. «Наше решение носить никабы или бурки далось нам непросто с учётом всей той ненависти, с которой нам регулярно приходится сталкиваться. Мы носим это, потому что считаем, что так можем быть ближе к Богу… нас никто не заставляет так одеваться, никто не притесняет», — говорится в обращении мусульманок, призвавших к расследованию проявления исламофобии в Консервативной партии.