Не нужно извинений — комик Роуэн Аткинсон оценил шутку Бориса Джонсона о никабах
Известный британский комедийный актёр Роуэн Аткинсон встал на сторону экс-министра иностранных дел страны Бориса Джонсона в скандале, разразившемся после того, как политик сравнил женщин в никабах с «почтовыми ящиками» и «грабителями банков», сообщает The Times.
Аткинсон, прославившийся благодаря главной роли в телесериале «Мистер Бин», нашёл высказывания Джонсона смешными и заявил, что экс-министру не стоит извиняться. Пока в отношении политика было начато внутрипартийное разбирательство, Аткинсон направил письмо в редакцию The Times.
«Как человек, который всё свою жизнь получает деньги за свободу шутить о религии, я считаю шутку Бориса Джонсона о том, что люди в никабах похожи на почтовые ящики, очень достойной. Извинится господин Джонсон или нет, почти идеально точная визуальная аналогия на какое-то время останется в общественном сознании. Все шутки о религии кого-нибудь да оскорбляют, поэтому извиняться за них нет смысла. Извиняться стоит только за дурную шутку. А в данных условиях не нужно никаких извинений», — написал актёр.
Как отмечает издание, ранее Аткинсон уже противостоял попыткам ужесточить высмеивание религии. Комик даже возглавил объединение артистов и писателей, которые выступили против законопроекта, запрещающего разжигание религиозной ненависти, который рассматривался при правительстве Тони Блэра.
После высказывания Бориса Джонсона сотня мусульманок написала председателю Консервативной партии Брэндону Льюису с требованием отстранить экс-министра от партийной деятельности. «Наше решение носить никабы или бурки далось нам непросто с учётом всей той ненависти, с которой нам регулярно приходится сталкиваться. Мы носим это, потому что считаем, что так можем быть ближе к Богу… нас никто не заставляет так одеваться, никто не притесняет», — говорится в обращении мусульманок, призвавших к расследованию проявления исламофобии в Консервативной партии.
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