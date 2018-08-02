Stern: в Дании будут штрафовать за «фальшивые бороды» и ношение бурки

Власти Дании ввели запрет на ношение бурок, никабов и других закрывающих лицо элементов одежды в общественных местах, сообщает Stern. В ответ на нововведение в Копенгагене и других городах страны прошли мирные митинги протеста. Аналогичные запреты уже действуют во Франции, Бельгии, Австрии, а также в некоторых землях Германии, добавляет издание.
С 1 августа 2018 года в Дании официально запрещено ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо, в том числе бурок, никабов, балаклав, лыжных и подобных им масок, а также «фальшивых бород», сообщает Stern со ссылкой на заявление датского Министерства юстиции.
Парламент Дании принял соответствующее решение в мае. Штрафы за нарушение нового закона будут составлять от €134 до €1340. В ответ на постановление правительства в Копенгагене прошли протесты с участием более чем тысячи человек, аналогичные митинги прошли в Оденсе и Орхусе. Многие демонстранты носили бурки и никабы, а также очки для плавания и маски героев вселенной «Звёздных войн». По данным полиции, митинги прошли мирно.
Как отмечает издание, запрет не касается зимней одежды, например шарфов, костюмов и карнавальных масок. В свою очередь, критики нововведения утверждают, что правила запрета разработаны недостаточно продуманно. Полное закрытие лица уже запрещено законом в ряде других стран Европы: во Франции и Бельгии соответствующие правила действуют с 2011 года, а в Австрии — с 2017 года.
В Германии общегосударственный запрет на полное закрытие лица отсутствует, однако в 2011 года Гессен ввёл его для госслужащих, в 2017-м Нижняя Саксония запретила ношение в школе одежды, закрывающей лицо. Также с 2017 года закрывать лицо запрещено в школах и детских садах в Баварии, резюмирует Stern.
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