DM: за сравнение женщин в никабах с «почтовыми ящиками» Джонсону придётся ответить перед однопартийцами

После колонки, в которой Борис Джонсон сравнил женщин в никабах с «почтовыми ящиками» и «грабителями банков», на экс-главу британского МИД обрушилась волна негодования, пишет Daily Mail. Критики считают, что подобные высказывания «разжигают пламя исламофобии», и теперь Джонсону грозит внутрипартийное разбирательство.

Экс-главе британского МИД Борису Джонсону грозит внутрипартийное разбирательство за его противоречивые комментарии, в которых политик сравнил женщин в никабах с «почтовыми ящиками» и «грабителями», сообщает Daily Mail. Товарищи по Консервативной партии слова Джонсона осудили, но экс-дипломат не торопится извиняться.

Скандал, разразившийся после колонки Джонсона, которая появилась в понедельник 6 августа в The Daily Telegraph, продолжается уже четыре дня. В своей статье экс-министр написал: «Это просто смешно, что люди решают расхаживать в виде почтовых ящиков… Если ко мне на политическую встречу придёт избирательница, но её лицо будет скрыто, я должен иметь полное право попросить её снять платок… Если студентка появится в школе или на лекции в университете, выглядя как грабитель банков, — то же самое».

Со ссылкой на свои источники среди британских тори издание пишет, что внутрипартийное расследование было начато сразу после того, как стали поступать жалобы на заявления Бориса Джонсона. Критики считают, что подобные высказывания могут толкнуть кого-нибудь на преступление на почве ненависти. Теперь партии предстоит решить, вызывать ли официально на ковёр бывшего министра за нарушение правил. Если Джонсона признают виновным, действующий премьер-министр страны Тереза Мэй сможет выбрать для него наказание — вплоть до того, чтобы изгнать его из тори.

Многие политики и мусульманские группы заявили, что слова экс-министра «разжигают пламя исламофобии». Политические оппоненты Джонсона не преминули воспользоваться случаем и ударить его побольнее. Так, лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон, конкурирующая с экс-министром за влияние в партии, подчеркнула, что слова Джонсона продуманы, ведь он писал статью, а не выпалил всё сгоряча, а также заявила, что отрицать право мусульманок на ношение никаба — всё равно что отказывать христианам в праве носить распятие.

Однако за экс-министра вступился один из влиятельных британских имамов из Оксфордской исламской конгрегации Тадж Харги. Он заявил, что в Коране ничего не сказано о необходимости ношения никаба или бурки, которые, по мнению имама, относятся к доисламскому периоду, не связаны с мусульманством, популярны среди экстремистов и должны быть запрещены в Великобритании, как, например, во Франции и Дании. Джонсон «не обязан извиняться за то, что сказал правду», уверен Харги.

Глава лондонской полиции Крессида Дик подчеркнула, что слова Джонсона, хотя они и могли показаться кому-то обидными, не могут быть квалифицированы как уголовное преступление.

Хотя официально в партии заявили, что процесс рассмотрения подобных этических дел носит «строго конфиденциальный характер», тори ясно дали понять, что запрет на ношение никабов и любых других предписанных религией одеяний они не поддерживают.