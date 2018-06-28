Лидер партии «За Британию»: политические свободы в стране стремительно тают

Случай с журналистом Томми Робинсоном, попавшим в тюрьму за освещение процесса над бандой мусульман-насильников, иллюстрирует упадок свободы слова в Соединённом Королевстве, полагает ведущий Fox News Такер Карлсон. По словам основательницы партии «За Британию» Энн Мари Уотерс, британские СМИ и правозащитники готовы закрывать глаза на любые гонения на тех, кто осмеливается критиковать мусульман.
На протяжении веков Великобритания была в авангарде человеческой свободы. Эта страна дала нам свободу слова и печати. Она возглавляла борьбу с работорговлей и рабством вообще. И благослови их Бог за это. Конечно же, эта страна породила прецедентное право, право на надлежащее судопроизводство, которое для нас теперь нечто само собой разумеющееся, и многое другое.
Но сейчас свобода в Великобритании приходит в упадок. Причём стремительно. К примеру, Томми Робинсон сегодня в тюрьме. Его преступление? Освещение суда по делу о развращении малолетних, об изнасилованиях…
Тем временем, в связи с участившимися в Великобритании нападениями с применением ножей, судья призывает британцев массово тупить кухонные ножи. Как будто в них заключается причина или решение проблемы! Какая белиберда!
Сегодня с нами Энн Мари Уотерс — основательница политической партии «За Британию».
Большое спасибо, что нашли для нас время! Тех из нас, кто не живёт в Соединённом Королевстве, просто шокировала история Томми Робинсона. И ещё больше шокировало молчание культурной элиты Великобритании по поводу того, как с ним обошлись, когда он высказал то, что считал правдой. Были ли на этот счёт какие-либо жалобы со стороны медийного истеблишмента?
ЭНН МАРИ УОТЕРС, основательница партии «За Британию»: Абсолютно никаких. Томми Робинсон — персона нон грата для господствующих СМИ. И для различных правозащитных организаций тоже. Они игнорируют любые гонения против людей, с чьими политическими убеждениями они не согласны.
И Томми Робинсон — один из многих людей, которые подверглись и продолжают подвергаться гонениям в той или иной форме… Если вы скажете что-нибудь негативное… да даже если просто не согласитесь с позитивом, с бесконечным восхвалением ислама в этой стране, вас будут так или иначе преследовать. Либо государство — арестами за «исламофобские высказывания», — либо СМИ, которые немедленно заклеймят вас расистом, фашистом и ультраправым. Вне зависимости от ваших политических взглядов, если вы скажете что-то плохое об исламе, вас объявят ультраправым. А потом и персоной нон грата.
Господствующие СМИ совершенно не заинтересованы в том, чтобы вступаться за Томми Робинсона. Да и кого бы то ни было, кто говорит что-то плохое об исламе. Это настоящие гонения. И, как вы уже сказали, наши свободы стремительно тают. И ещё более стремительно — последние несколько лет — в Великобритании ухудшается ситуация с политическими свободами. Это очень, очень тревожно. И очень серьёзно. А СМИ об этом вообще не говорят, что, конечно же, усугубляет проблему.
Это шокирует. Необязательно придерживаться каких-то конкретных взглядов на сам ислам, чтобы быть сторонником свободы слова. Свободы, которую вы завещали миру и которая гибнет в вашей стране. Это печальная история, Энн, но я рад, что вы рассказали её нам. Большое спасибо!
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