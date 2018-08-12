Британский политик: Джонсона критикуют, потому что завидуют

Член британского парламента Джейкоб Рис-Могг нашёл причину, почему руководство Консервативной партии ополчилось на Бориса Джонсона за его критику никабов. Всё объясняется завистью к популярности бывшего министра иностранных дел, который не скрывает своих лидерских амбиций, пишет политик в своей статье для The Daily Telegraph.

У Бориса Джонсона благодаря его «многочисленным успехам, популярности среди избирателей и харизме» много завистников в руководстве Консервативной партии. Доказательством этому служит реакция на его критику никабов, пишет на страницах The Daily Telegraph британский парламентарий Джейкоб Рис-Могг.

Политик обращает внимание, что экс-министр иностранных дел Соединённого Королевства в своей заметке не играл на популистских чувствах сограждан и не выступал за полный запрет традиционного мусульманского женского головного убора. И это притом, что, согласно опросам общественного мнения, жители страны в целом занимают более суровую позицию по этому вопросу.

«Джонсон вышел за рамки нетолерантных либералов и осудил внешний вид никаба. Он отверг идею, что тот добавляет женщинам привлекательности, и сделал это с типичной для него прямотой», — признаёт Рис-Могг.

Однако, по его мнению, заявление Джонсона далеко не ушло от слов Кеннета Кларка, бывшего члена правительства. Последний, занимая пост в кабинете министров, также нелестно отзывался о никабе, называя его «каким-то мешком», но это сошло ему с рук.

«В результате возмущённые завывания выглядят подозрительными, а мотивы —сомнительными. Почему высокопоставленные консерваторы хотят атаковать столь популярную фигуру за заявление, аналогичное которому уже произносилось и против которого они ранее не возражали?» — риторически спрашивает Рис-Могг.

На его взгляд, всё объясняется «нервозностью» среди руководства Консервативной партии. Они волнуются из-за растущей поддержки вероятного лидера и пытаются его остановить. Правда, пока их попытка дисциплинарно наказать Джонсона оказалась настолько «неуклюжей», что только добавила ему популярности.

«Нападки на Бориса только помогают оппозиции. Благоразумию пора утвердиться, свобода слова должна поощряться, а летние дожди охладить горячие головы», — заключает Рис-Могг.