Sunday Times: помощники Мэй составили досье об интимной жизни Джонсона

Помощники Терезы Мэй подготовили досье об интимной жизни Бориса Джонсона, сообщает The Sunday Times. В документе, который был передан изданию источником из Консервативной партии, содержатся «шокирующие обвинения, касающиеся интимных связей Джонсона, его высказывания о кокаине и изобличительная оценка его характера».

Внутри консервативной партии Великобритании разразилась «ожесточённая гражданская война» после того, как стало известно, что помощники Терезы Мэй подготовили досье об интимной жизни Бориса Джонсона, что свидетельствует об очевидной попытке не допустить того, чтобы он стал премьер-министром, сообщает The Sunday Times.

В документе, который был передан изданию источником из Консервативной партии, содержатся «шокирующие обвинения, касающиеся интимных связей Джонсона, его высказывания о кокаине и изобличительная оценка его характера».

Досье начало распространяться по парламенту на прошлой неделе, всего за несколько часов до того, как стало известно, что Джонсон разводится со своей второй супругой Мариной Уилер.

Как отмечает британское издание, досье было составлено одним из помощников Мэй во время выборов главы Консервативной партии в 2016 году, на которых Джонсон был её «самым ожесточённым соперником». Тогда оно не было опубликовано потому, что его кампания и без того потерпела крах.

Члены британского правительства и сотрудники предвыборного штаба Консервативной партии категорически опровергли распространение документа и требование о внесении дополнений в досье. По их словам, эти обвинения «оскорбительны» и «на 100% ложны».

Эта ситуация привела к новому раунду «кровопролитной политической битвы», которая разворачивается накануне конференции Консервативной партии, на которой Мэй будет просить своих сторонников поддержать её позицию по брекситу, а Джонсон при помощи широких масс постарается заставить премьер-министра «отбросить» её план, утверждает издание.

В досье Джонсону предъявляется обвинение в том, что он соврал о своей связи со светской львицей Петронеллой Уайатт, которой пришлось сделать аборт, а также утверждается, что у него была интрижка с журналистской Анной Фазакерли: «однажды он в один и тот же вечер виделся и с ней, и с Уайатт».

«Этот документ был составлен командой Мэй с целью очернить Бориса Джонсона. Это их «военная книга», направленная против него», — заявил один из членов Консервативной партии.

Один из старших помощников премьер-министра назвал ситуацию «абсолютно шокирующей и довольно возмутительной попыткой» запятнать репутацию команды Мэй и председателя Консервативной партии Брэндона Льюиса, пишет The Sunday Times.

«Это по-настоящему оскорбительно и категорически неверно, что мы делали что-либо, чтобы дополнить этот документ. Предположение о том, что он был распространён, дополнен или в каком-либо виде представлен предвыборным штабом Консервативной партии или премьер-министром, ложно», — отметил он.