Daily Telegraph: сторонники жёсткого брексита планируют отправить Мэй в отставку

Однопартийцы Терезы Мэй намерены выразить ей вотум недоверия, что может произойти ещё до конференции Консервативной партии, которая состоится в конце сентября, сообщает The Daily Telegraph. Как отмечает издание, сторонники брексита решительно настроены разгромить противоречивый план Мэй по выходу из ЕС и «готовы прогнать её, если она не изменит свой подход».

Терезе Мэй в ближайшие дни может быть брошен серьёзнейший вызов. Как сообщает The Daily Telegraph, во вторник вечером 50 членов Консервативной партии встретились, «чтобы обсудить, как от неё избавиться».

Как отмечает издание, однопартийцы Мэй намерены выразить ей вотум недоверия, что может произойти ещё до конференции Консервативной партии, которая состоится в конце сентября.

Сторонники брексита решительно настроены разгромить противоречивый план Мэй по выходу из ЕС и «готовы прогнать её, если она не изменит свой подход».

Узнав об этой встрече, министр окружающей среды Великобритании Майкл Гоув раскритиковал её участников за «пустые разговоры» и призвал Консервативную партию объединиться вокруг стратегии Мэй по брекситу.

Однако, как утверждает The Daily Telegraph, Консервативная партия сейчас как никогда разобщена и не может прийти к единому решению по брекситу, а евроскептики открыто обсуждают, как прогнать премьер-министра.

«Если она не покончит с этим планом, боюсь, партия может покончить с ней», — отметил один из присутствовавших на встрече.

Также сообщается, что британское правительство сейчас проводит серию ужинов со сторонниками брексита, «пытаясь преодолеть разногласия».

За несколько часов до одного из таких ужинов в правительстве и встречи сторонников брексита Борис Джонсон заявил, что «унизительный» план Терезы Мэй «по сути ещё хуже, чем статус-кво».

Как пишет британское издание, члены Европейской исследовательской группы, поддерживающие брексит, планируют передать письма председателю комитета сэру Грэму Брэди с требованием провести голосование по вопросу доверия в отношении Мэй.

По данным The Daily Telegraph, Брэди уже получил 35 писем, и теперь не хватает только 13 для того, чтобы голосование состоялось. Если Тереза Мэй не получит вотум доверия, ей придётся уйти в отставку.

«На следующий день после катастрофических результатов парламентских выборов в 2017 году Тереза Мэй заявила, что она будет служить партии так долго, как этого захочет партия, но, если ей удастся продержаться до начала конференции, она обнаружит, что члены партии в ней больше не нуждаются», — отметил один из членов Европейской исследовательской группы.

Мэй заявила, что она готова пройти через голосование о доверии, потому что верит, что её поддерживает достаточное количество однопартийцев, сообщает The Daily Telegraph.

«Люди говорили: «Мы не можем найти хоть одного человека, который бы хотел, чтобы она осталась». Если она останется, это будет катастрофа», — утверждает один из присутствовавших на встрече Европейской исследовательской группы парламентариев.