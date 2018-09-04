Экс-глава МИД Британии: неумение политиков идти на компромисс толкает страну к хаосу

Британия скатывается к хаосу, поскольку её политики разучились идти на компромисс, пишет в своей статье для The Daily Telegraph бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг.

«В 1974 году, когда в моей подростковой голове начали формироваться политические взгляды и сознательность, перед страной стоял серьёзнейший вопрос о том, не становится ли Британия «неуправляемой», — вспоминает политик.

В то время профсоюзы хотели действовать вне правового поля, инфляция начинала набирать обороты, также росла безработица. Британия оказалась позади других государств, и до прихода к власти Маргарет Тэтчер казалось, что страна не хочет, чтобы её спасали.

Тогда политическая система работала, но готовность нации быть управляемой вызывала сомнение.

«Теперь мы, кажется, движемся в обратном направлении. Страна всецело хочет, чтобы ею управляли, хочет подчиняться законам. Хотя у нас есть множество проблем, мы по историческим стандартам преуспеваем, ведь у нас нет социальных волнений, а безработица на очень низком уровне», — указывает Хейг.

По его словам, Британия полностью управляема, однако её политическая система всего в одном-двух шагах от того, чтобы оказаться не в состоянии управлять этой страной.

Так, по мнению Хейга, чтобы лейбористы функционировали надлежащим образом в качестве оппозиционной, а возможно, и правящей партии, им следует прийти к компромиссу со своим лидером Джереми Корбином и ему подобными — для этого можно национализировать некоторые отрасли и поднять часть налогов, но при этом избавиться от экстремистских настроений, от ненависти к Западу, враждебности по отношению к бизнесу и диких планов по расходам. Однако к несчастью для лейбористов и страны, крайне левые не готовы пойти на подобный компромисс. Они видят в Лейбористской партии не семью, которую следует объединить, а организацию, которую следует подвергнуть чистке, уверен Хейг.

У консерваторов другая версия схожей проблемы. Часть представителей партии критикует нынешнего премьера Терезу Мэй за предложенную сделку по торговле с Евросоюзом, причём одни считают это соглашение слишком компромиссным, а другие — недостаточно компромиссным.

«Как я часто заявлял на страницах этого издания, для правительства меньшинства существует один-единственный способ вести переговоры и договариваться по таким знаковым и сложным вопросам, как брексит. Этому правительству нужно добиваться множества компромиссов и держаться вместе», — подчёркивает бывший глава МИД Великобритании.

Умение достигать компромиссов в случае необходимости — это фундаментальный атрибут лидерства, пишет он. Маргарет Тэтчер очень хорошо умела уступать и ждать подходящего момента, именно поэтому в большинстве случаев ей, в конце концов, удавалось получать то, чего она хотела.

Уинстону Черчиллю во время войны приходилось ежедневно делать неприятный выбор для того, чтобы его альянс с Рузвельтом и Сталиным работал. По крайней мере в демократическом мире, историю творят не те лидеры, которые говорят, что они должны добиться своего и неважно, какими будут последствия.

«Для того чтобы британские партии эффективно работали, Лейбористской партии нужно признать ценность всех традиций и взглядов внутри неё и стать мостом между ними, а консерваторам, бунтующим против Терезы Мэй, нужно помочь ей выработать наилучшую сделку, а потом уже выступать с критикой. И то, и другое сейчас кажется маловероятным. И тут возникает мрачная мысль, что не за горами то время, когда чудесная и полностью управляемая страна не сможет наслаждаться эффективным правительством», — подытоживает экс-глава МИД Британии Уильям Хейг свою статью для The Daily Telegraph.