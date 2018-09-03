Times: нехватка ресурсов вынуждает британскую полицию доверить расследования компьютеру

Британские полицейские начали испытывать компьютерную систему, созданную для оценки «раскрываемости» ограблений. Эта инициатива, призванная сэкономить ресурсы правоохранительных органов, будет определять, стоит ли тратить время и деньги на расследование конкретного преступления, пишет The Times.

Британские полицейские начали использовать компьютерную систему, которая должна помочь им решить, стоит ли тратить время и деньги на раскрытие того или иного случая кражи, пишет The Times.

Алгоритм, созданный для оценки «раскрываемости» дела, тестируется силами правопорядка в английском Норфолке. Он учитывает 29 различных факторов, в том числе качество кадров с камер видеонаблюдения и присутствие отпечатков пальцев на месте преступления.

Новую систему, в разработке которой принимали участие исследователи Кембриджского университета, называют первой в своём роде. При этом полицейские настаивают, что не откажутся от традиционных методов работы и что «во всех случаях грабежа офицер прибудет на место».

«Программа генерирует рекомендацию, следует ли передать дело для дальнейшего расследования… Решения, принятые алгоритмом, могут быть отвергнуты в любой момент времени», — заявил официальный представитель органов правопорядка.

Рост насильственных преступлений в Соединённом Королевстве на фоне сокращения числа сотрудников полиции создаёт дополнительную нагрузку на правоохранителей. Поэтому власти страны отчаянно изыскивают новые способы снизить количество расследуемых дел, каковым является и внедрение нового алгоритма, поясняет издание.

По его словам, за последние восемь лет в Великобритании было закрыто 606 полицейских участков. Здания пришлось продать в связи с сокращением бюджетных трат. Между тем в целом по стране только за этот год количество грабежей выросло на 6,2%. При этом всего лишь по 5% преступлений данного типа были предъявлены обвинения.

В 2015 году The Times рассказывала, как офицерам в английском Лестершире было приказано расследовать попытки ограбления, только если жертвы проживали в домах с чётным номером. Представители органов правопорядка в других городах также признавали, что этот вид преступления считается «несрочным».