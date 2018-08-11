Daily Telegraph: полиция Германии спасла мужчину от преследовавшего его бельчонка

Житель немецкого города Карлсруэ обратился в полицию с необычной проблемой — мужчину, как пишет The Daily Telegraph, преследовала белка. По словам пресс-секретаря немецкой полиции, бельчата, потерявшие своих матерей, часто ищут им замену и могут не только бегать за человеком, но и «полностью зациклиться на нём».

На днях в немецкую полицию поступил, возможно, один из самых необычных вызовов, пишет The Daily Telegraph. «Помогите, меня преследует белка», — прокричал в телефонную трубку испуганный житель немецкого города Карлсруэ.

Когда патрульная машина приехала по месту вызова, оказалось, что мужчину преследовала даже не белка, а бельчонок. Спасение не отняло много сил: устав от преследования, крошечный зверёк заснул. Офицеры полиции заявили, что бельчонок, возможно, просто искал новый дом.

«Часто случается так, что бельчата, которые теряют своих матерей, ищут им замену, а затем сосредотачивают свои усилия на одном человеке», — сообщила изданию The Guardian пресс-секретарь полиции Кристина Кренц.

Она добавила, что зверьки могут быть «очень настойчивыми: они могут не только бегать за человеком, но и полностью зациклиться на нём».

«Это довольно страшная ситуация. Мужчина не знал, что ему делать, вот он и вызвал полицию, — сказала она. — Он определённо чувствовал себя под угрозой».

Как отмечает британское издание, бывают, что белки даже нападают на людей. В июле прошлого года нью-йоркский департамент парков предупредил посетителей о том, что им следует остерегаться «необыкновенно агрессивной белки» в Проспект-парке, которая на тот момент укусила уже пятерых человек. Двумя годами ранее ещё одна белка «снискала дурную славу», покусав восемь человек.

Полиция Германии забрала бельчонка в участок, а затем отправила в центр спасения животных, где, по словам офицеров, о нём хорошо позаботились, пишет The Daily Telegraph.