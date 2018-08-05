Yle: «оленья банда» терроризирует финскую деревушку — но прогонять её не собираются

Стадо северных оленей повадилось ходить к продовольственному магазину в финской деревне Вуотсо, спасаясь от жары, комаров, мух и оводов, сообщает Yle. Как отмечает радиокомпания, хотя многие туристы и рады сфотографироваться с животными или покормить их с рук, владелица магазина не в восторге от их запаха и необходимости убирать за ними кучи навоза. Тем не менее, жители деревни прогонять стадо не собираются.

Стадо северных оленей уже не первый год приходит к продовольственному магазину в финской деревне Вуотсо, где их подкармливают туристы. Гости региона такому соседству рады, однако магазину животные создают некоторые проблемы, пишет Yle.

Владелица небольшого магазина бытовых товаров Райя Муукка шваброй пытается прогнать оленей со двора. Жаркие летние деньки заставляют оленей искать спасение от комаров, мух и оводов рядом с людьми. Особенно им полюбилась автостоянка при магазине. По этой причине Муукка оказалась в затруднительном положении: с одной стороны олени привлекают туристов, с другой — доставляют немало хлопот.

«Туристы от оленей в восторге, это, наверное, самое популярное в нашей стране оленье стадо», — смеётся она.

Туристы часто останавливаются у магазинчика, и, наблюдая за необычным зрелищем, снимают оленей. Несмотря на то, что благодаря стаду магазин обрёл большую популярность в соцсетях, по мнению Муукки, это единственный плюс от такого соседства.

«Утром первым делом приходится чистить двор от их навоза, а днём постоянно приходится бегать на улицу и прогонять особо нетерпеливых подальше, поскольку они лезут прямо в магазин, — вздыхает Муукка. — Сейчас так жарко, что нам приходится ежедневно проветривать помещение, открывая двери, а олени пользуются ситуацией и пытаются попасть внутрь, поближе к еде. К тому же, они не очень-то приятно пахнут, а в духоте особенно».

Туристы в Вуотсо могут не только сфотографироваться с оленями, но и погладить их: животные абсолютно ручные и охотно идут к людям в надежде получить какое-нибудь угощение. По словам исследователя из Центра дикой природы Йоуко Кумпулы, олени, которые в летний период выходят к людскому жилью, преимущественно являются самцами. Они ищут спасения от кровососущих насекомых, таких, как оводы, слепни и мухи.

Алпо Виикки, который переехал в Лапландию из Центральной Финляндии, время от времени приходит на помощь владелице магазина, чтобы отогнать оленей. Свой дом Виикки огородил высоким забором. Он считает, что олени симпатичные животные, однако пахнут они просто невыносимо. Тем не менее жаловаться властям Виикки не собирается.

«Лапландия большая, здесь всем места хватит — и человеку, и оленям!» — подытожил он.