Telegraph: египетский зоопарк отрицает, что разукрасил осла под зебру

Египетский зоопарк подозревают в том, что тот попытался выдать осла за зебру, нарисовав на нём чёрные полосы, передаёт The Daily Telegraph. При этом в самом зоопарке Каира все обвинения отрицают, настаивая, что посетителям представлена настоящая зебра.

Египетский зоопарк подозревают в попытке выдать осла за зебру, разукрасив животное чёрными полосами, передаёт The Daily Telegraph.

Издание отмечает, что у животного, которое в зоопарке Каира выдают за зебру, длинные заострённые уши и маленький корпус, что соответствует ослу. Кроме того, всё туловище непарнокопытного покрыто чёрными полосами, однако одна из полос на голове смазана.

Также The Daily Telegraph отмечает, что в отличие от зебры, у которой морда имеет чёрный окрас, морда животного, представленного в зоопарке, серая.

О возможном подлоге стало известно благодаря фотографии животного, опубликованной египетским студентом Махмудом Сарханом после посещения зоопарка. На основе фотографии эксперты поспешили заключить, что животное совсем не похоже на зебру.

Кроме того, сообщается, что в вольере находится ещё одно разукрашенное чёрными полосами животное.

При этом в самом зоопарке Каира все обвинения отрицают, настаивая, что посетителям представлена настоящая зебра.

The Daily Telegraph отмечает, что это не первый случай, когда зоопарки обвиняют в попытке обмануть своих посетителей. Так, зоопарк в Газе разукрасил двух ослов, не сумев обойти египто-израильскую блокаду сектора Газа и доставить настоящих зебр. Однако владелец данного зоопарка не стал скрывать факт подлога, заявив, что таким образом лишь пытался показать детям жизнь за пределами Газы.