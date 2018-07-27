Times: в России защитят медведей от китайской кухни и медицины

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Аналитик Foreign Policy: Трамп «похоронил» американскую исключительность Foreign Policy
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Эх, дороги — Popular Mechanics о важном факторе сдерживания России Popular Mechanics
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СМИ: В Лондоне между полицейскими и неизвестными в масках произошла перестрелка
Между сотрудниками правоохранительных органов британской столицы и неизвестными в масках произошла перестрелка. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на очевидцев произошедшего.
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В ООН сообщили о нехватке средств в организации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о недостаточном финансировании организации.
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Опрос показал, что 45% россиян верят в существование инопланетян
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) почти половина россиян верят в существование инопланетной жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.
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Колумбийская наркомафия предложила почти $70 тысяч за жизнь полицейской собаки-ищейки
Крупная колумбийская преступная группировка, специализирующаяся на транспортировке наркотиков, предложила 200 млн песо (около $70 тыс.) за жизнь полицейской собаки по кличке Призрак. Об этом сообщает Tvnotas.
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Власти США не сумели вернуть в семьи более 700 детей мигрантов в установленный судом срок
Более 700 детей старше пяти лет, разлучённых американскими властями с семьями при переходе границы США с Мексикой, не были возвращены родителям в срок, определённый судом. Об этом сообщает Associated Press.
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СМИ: В деле Бутиной фигурирует потомок Рокфеллера
В деле арестованной в США россиянки Марии Бутиной фигурирует американец Джордж Д. О'Нил — младший, который, как предполагается, является праправнуком легендарного Джона Д. Рокфеллера — старшего. Об этом сообщает Bloomberg.
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В результате ДТП в Подмосковье погибли четыре человека
В результате ДТП, произошедшего на 27-м километре Новорязанского шоссе, погибли, по предварительным данным, четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.
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Организаторы музыкального фестиваля в Швеции ввели запрет на курение из-за риска пожара
Организаторы фестиваля бардовской песни в Швеции, который откроется в пятницу, 27 июля, на острове Хольмен, ввели запрет на курение из-за засушливой погоды и высокого риска возникновения пожара. Об этом сообщает SVT.
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В Минздраве порекомендовали россиянам отказаться от жирной пищи во время жары
В Министерстве здравоохранения России порекомендовали жителям страны отказаться от употребления алкоголя и жирной пищи в жаркую погоду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Посольство России: Бутина считает, что её преследуют за политические взгляды
Сотрудники посольства России в США посетили арестованную в Соединённых Штатах Марию Бутину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.
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Похороны советника президента России Яковлева пройдут в Екатеринбурге
Похороны советника президента России Вениамина Яковлева пройдут в пятницу, 27 июля, на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости.
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СМИ: Бонуччи готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Ювентус»
Защитник и капитан итальянского футбольного клуба «Милан» Леонардо Бонуччи готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в туринский «Ювентус».
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Власти Мексики ввели режим ЧП из-за жары
Власти Мексики объявили режим чрезвычайного положения из-за аномальной жары, местами достигающей 50 °C. Об этом сообщил глава Национальной службы по чрезвычайным ситуациям Луис Фелипе Пуэнте.
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Путин заявил, что его контакты с Моди привели к росту товарооборота России и Индии
Президент России Владимир Путин заявил, что его тесные контакты с премьер-министром Индии Нарендрой Моди привели к существенному росту двустороннего товарооборота. Об этом сообщает РИА Новости.
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Возможный новичок ЦСКА Эрнандес анонсировал хорошие новости
Нападающий Абель Эрнандес, который является трансферной целью московского ЦСКА, анонсировал хорошие новости.
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Сестра Юлии Скрипаль заявила о желании родственницы вернуться в Россию
Пострадавшая в результате отравления Юлия Скрипаль планирует вернуться в Россию, когда её отец, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, поправится после инцидента в британском Солсбери. Об этом РИА Новости сообщила двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль.
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Минское «Динамо» обыграло ДАК в матче Лиги Европы
Минское «Динамо» одержало победу над словацким клубом «ДАК 1904» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
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Макрон призвал США отменить пошлины на сталь и алюминий
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал американские власти отменить введённые ранее пошлины на сталь и алюминий для нормализации торговых отношений.
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Менеджер Нурмагомедова: Макгрегору было бы безопасней в тюрьме
Менеджер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал завершение судебного процесса над ирландцем Конором Макгрегором.
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Эксперт прокомментировал Йоханнесбургскую декларацию БРИКС
Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО, руководитель информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подписание Йоханнесбургской декларации БРИКС на десятом саммите объединения.
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В трёх районах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за града
В Брюховецком, Павловском и Тимашевском районах Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает «Юга.ру».
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Советник Трампа заявил о возможности объединения США и ЕС против Китая в сфере торговли
Советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу заявил, что Соединённые Штаты и Евросоюз могут объединиться против Китая в сфере торговли.
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Навас будет капитаном ФК «Рубин» в новом сезоне
Испанский защитник казанского «Рубина» Сесар Навас будет капитаном команды в следующем сезоне.
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Нурмагомедов прокомментировал исход судебного процесса над Макгрегором
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о завершении судебного процесса над ирландцем Конором Макгрегором, которому удалось избежать тюремного заключения.
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Международные резервы России снизились за неделю на $2,4 млрд
Центробанк сообщил, что международные резервы России снизились на $2,4 млрд и на 20 июля составили $457,9 млрд (против $460,3 млрд на 13 июля), передаёт «Газета.Ru».
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Петербургский планетарий подготовил программу в день полного затмения
Петербургский планетарий подготовил программу, посвящённую полному лунному затмению 27 июля, сообщает ФАН.
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Более 130 школ планируют открыть в Подмосковье в 2020 году
Более 130 школ планируют открыть в Московской области в 2020 году, сообщает телеканал «360».
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Футболист «Рубина» Кудряшов пропустит матч первого тура РПЛ из-за травмы, полученной на ЧМ-2018
Защитник казанского «Рубина» Фёдор Кудряшов пропустит матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за травмы, которую он получил на чемпионате мире 2018 года.
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Путин рассказал об условии для похода в ресторан с Эрдоганом
Российский лидер Владимир Путин рассказал, какое условие необходимо выполнить Анкаре, чтобы он пошёл в ресторан с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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В Греции заявили, что причиной пожаров в стране могли быть поджоги
Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас заявил, что причиной пожаров в стране могли быть поджоги.
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МОК выступил против «закона Родченкова», который может быть принят в США
Международный олимпийский комитет (МОК) подверг критике законопроект о введении уголовной ответственности за использование, изготовление и распространение допинга сроком на десять лет.
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Фрегат «Адмирал Горшков» войдёт 28 июля в состав ВМФ
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» войдёт 28 июля в состав Военно-морского флота России, сообщает телеканал «Звезда» на ссылкой на пресс-службу «Северной верфи».
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Макрон заявил о несогласии с переговорами ЕС — США о большом торговом соглашении
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна выступает против новых переговоров между Евросоюзом и США о глобальном Трансатлантическом торговом партнёрстве. По его мнению, условия для этого не сложились.
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В Великобритании на 19-м году жизни умерла сноубордистка Суттер
Член юношеской сборной Великобритании по сноуборду Элли Суттер умерла в возрасте 18 лет.
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Экономист прокомментировал обвинение России в кибершпионаже против США
Экономист, эксперт РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT доклад Национальной разведки США, в котором Россию обвиняют в экономическом кибершпионаже против Соединённых Штатов.
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Источник сообщил о стабильно тяжёлом состоянии Кобзона
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжёлом состоянии.
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СМИ: Бадель, которым интересовался «Зенит», подпишет контракт с «Лацио»
Хорватский полузащитник Милан Бадель близок к переходу в римский «Лацио» на правах свободного агента.
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Французские депутаты подали заявку о вотуме недоверия правительству из-за «дела Беналля»
Депутаты французской партии «Республиканцы» подали официальную заявку на проведение вотума недоверия правительству страны в связи с делом экс-советника президента Франции Александра Беналля, который избил человека во время первомайских манифестаций.
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Всероссийский фестиваль сыра пройдёт в Москве в начале августа
Всероссийский фестиваль сыра будет проходить с 3 по 5 августа в Москве, сообщает Newinform.
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Селюк: «Барселона» не интересовалась Головиным, я специально узнавал
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о переходе полузащитника сборной России Александра Головина в «Монако».
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Эксперт оценил доклад США с обвинениями России в экономическом шпионаже в киберпространстве
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT прокомментировал доклад правительства США, в котором российские спецслужбы обвиняются в «агрессивном, сложном, широкомасштабном» экономическом шпионаже в киберпространстве.
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Экс-врач сборной США по гимнастике Нассар подвергся нападению в тюрьме
Бывший врач сборной США по гимнастике Ларри Нассар, который был приговорён к тюремному заключению на 175 лет за сексуальные домогательства к спортсменкам, потребовал пересмотра дела.
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Трое израильтян пострадали в результате нападения мужчины с ножом
Израильская армия сообщила, что трое израильтян были ранены в результате нападения мужчины с ножом.
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В Петербурге прокуратура потребовала устранить нарушения в детском лагере
В Санкт-Петербурге городская прокуратура потребовала устранить нарушения, выявленные в детском лагере «Мечта», сообщает kp.ru.
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Нацразведка США опубликовала доклад с обвинением России в экономическом кибершпионаже
Офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад, в котором Россия обвиняется в экономическом кибершпионаже против Соединённых Штатов и их союзников.
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Эрдоган заявил, что сотрудничество Турции и России «вызывает у некоторых чувство ревности»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество турецкой и российской сторон «вызывает у некоторых чувство ревности».
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Тренер «Рубина» Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего сезона чемпионата России
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего сезона чемпионата России по футболу.
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Умер режиссёр-документалист Игорь Беляев
Советский и российский режиссёр документального кино Игорь Беляев скончался на 87-м году жизни.
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Госдеп сообщил, что США не намерены участвовать в переговорах по Сирии в Сочи
Государственный департамент США заявил, что американская сторона не собирается принимать участие в переговорах по сирийскому урегулированию в Сочи в конце июля.
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Роналду может дебютировать за «Ювентус» в официальных матчах в игре с «Кьево»
26 июля состоялась жеребьёвка календаря чемпионата Италии по футболу на сезон-2018/19.