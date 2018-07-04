CNN

CNN: японского футбольного предсказателя отправили на рынок и съели

Материал представлен в переводе ИноТВ
У японцев, расстроенных вылетом национальной сборной с ЧМ-2018, появился новый повод для грусти. Осьминога, который правильно предсказал результаты трёх матчей, пустили на ужин. Впрочем, японским футболистам и болельщикам стоит смотреть на ситуацию более трезво — они хотя бы вернутся домой целыми, передаёт CNN.

Перейдём к другим новостям. Трагедией завершилось не только выступление Японии на чемпионате мира по футболу. Так, у японцев был загадочный осьминог, который правильно предсказал результаты трёх матчей группового этапа. Рыбак, поймавший осьминога, назвал его Рабио. Но предсказать следующую игру животному так и не удалось — его отправили на рынок и, покромсав на мелкие кусочки, подали на ужин.

Игроки и фанаты, наверное, будут разочарованы таким исходом, но, пожалуй, это может помочь им более трезво взглянуть на ситуацию — они-то, по крайней мере, приедут домой целыми и невредимыми.

Дата выхода в эфир 04 июля 2018 года. 

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CNN США Северная Америка
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