SZ: несмотря на свой менталитет, россияне верят в финал ЧМ-2018 с участием сборной

Скептицизм в России «является частью менталитета» — особенно тогда, когда речь заходит о возможных успехах национальной сборной по футболу, пишет Süddeutsche Zeitung. Впрочем, в настоящий момент для команды Станислава Черчесова «больше нет ничего невозможного» — вот в каком эмоциональном состоянии находятся жители страны после победы российских футболистов над испанцами, отмечает немецкое издание.

В Российской Федерации — стране, «обычно довольно скептически настроенной», — начали мечтать о выходе национальной сборной в финал домашнего чемпионата мира по футболу, пишет Süddeutsche Zeitung.

«На этом мировом первенстве у России получается всё. Ей даже удалось предугадать, куда будет метиться испанский футболист во время последнего 11-метрового. Со счётом 4:3 российская команда обыграла большого фаворита и вышла в одну четвёртую финала. И вот теперь в России обстоятельно преклоняются перед ногой, которой в серии послематчевых пенальти Акинфеев отразил решающий удар Яго Аспаса. Как написало агентство «Россия сегодня», если у Аргентины и Марадоны когда-то и была «рука бога», то у России сегодня есть «нога бога», — отмечает немецкая газета.

Вообще-то, уверена Süddeutsche Zeitung, скептицизм в Российской Федерации является частью менталитета: «и уж особенно тогда», когда речь заходит о возможных успехах национальной сборной по футболу. Сейчас, однако, для российской футбольной команды «больше нет ничего невозможного» — именно в таком эмоциональном состоянии находятся в настоящий момент жители страны, констатирует издание.

Последний раз россияне играли в одной четвёртой финала чемпионатов мира по футболу ещё во времена Советского Союза, в 1970 году. В полуфиналах же мировых первенств россияне играли всего один раз — в 1966 году. Тогда они, правда, проиграли немцам со счётом 1:2, напоминает Süddeutsche Zeitung.

«Дальше одной второй финала на чемпионатах мира по футболу они ещё ни разу не проходили», — подчёркивает немецкая газета.