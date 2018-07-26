Independent: пограничная стена Трампа — серьёзная угроза для дикой природы

Строительство пограничной стены между США и Мексикой — это «преступление против биологического разнообразия» региона, уверены учёные. Как пишет The Independent, в пограничных районах проживает более полутора тысяч местных видов растений и животных, и установка физического барьера между двумя странами уничтожит эту уникальную среду обитания, остановит миграцию видов и приведёт к исчезновению некоторых видов в регионе.

Тысячи учёных поддержали призыв о необходимости признать то, что пограничная стена Дональда Трампа принесёт вред местной дикой природе вдоль границы между США и Мексикой, сообщает The Independent.

В пограничных районах проживает более полутора тысяч местных видов растений и животных. Учёные утверждают, что установка физического барьера между двумя странами уничтожит эту уникальную среду обитания, остановит миграцию видов и приведёт к исчезновению некоторых видов в регионе.

Как отмечает британское издание, среди видов, находящихся под угрозой, — мексиканские серые волки, ягуары и сонорские вилороги.

Авторы статьи, опубликованной в журнале BioScience, «призывают коллег-учёных присоединиться к выражению единой озабоченности в связи с негативными последствиями пограничной стены для дикой природы и среды обитания и к совместному сотрудничеству в области сохранения дикой природы и научных исследований».

Профессор Стэнфордского университета биолог Поль Эрлих отметил, что при любом крупномасштабном строительном проекте существует риск исчезновения видов.

«Каждый раз, когда вы проходите мимо строящегося торгового центра, аэропорта или жилого дома, будьте уверены — биологическому разнообразию причиняется вред, — заявил профессор. — Пограничная стена длиной в сотни миль, а также сопряжённые с ней строительство и поддержание инфраструктуры станут преступлением против биологического разнообразия».

Около трёх тысяч учёных поддержали призыв к конгрессу США с тем, чтобы он проследил, что Департамент внутренней безопасности соблюдает законы об окружающей среде при строительстве пограничной стены. Учёные также призвали Департамент внутренней безопасности принять меры по сохранению видов, которым угрожает вымирание из-за строительства стены.

Как пишет The Independent, ещё один исследователь из Стэнфордского университета, профессор Родольфо Дирзо, заявил о «глобальной ответственности» за пограничные районы США и Мексики, которые содержат «уникальное сочетание созданий из умеренных и тропических регионов».

«Граница простирается на 3,2 тыс. км. и отделяет многие важные типы мест обитания — от пустыни до лесов, кустарников и горных хребтов», — отметил профессор-биолог из Университета штата Орегон Уильям Риппл.

«Это важные места обитания диких животных с богатым биологическим разнообразием, охватывающие обе стороны границы. Я надеюсь, что лидеры стран прислушаются к нашему призыву к сохранению дикой природы», — добавил он.