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Local: вынужденное соседство — из-за жары в Швеции коровам разрешили «освежаться» на нудистском пляже

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Нудисты из шведской провинции Смоланд обратились к властям муниципалитета с жалобой на то, что им приходится делить местный пляж с коровами, пишет The Local. Однако власти решили, что коровы имеют такое же право находиться на пляже, как и люди, поскольку из-за жаркой погоды скоту необходимо освежаться.
Local: вынужденное соседство — из-за жары в Швеции коровам разрешили «освежаться» на нудистском пляже
Reuters
Нудисты из шведской провинции Смоланд обратились к властям муниципалитета с жалобой на то, что им приходится делить местный пляж с коровами, пишет The Local.
 
Однако Департамент культуры и досуга муниципалитета Векшё постановил, что коровы имеют такое же право находиться на пляже, как и люди.
 
Как утверждает издание, нудисты пожаловались на то, что присутствие животных на пляже создаёт негигиеничные условия и опасность для здоровья.
 
Местные власти объяснили, что из-за жаркой погоды, которая наблюдается в Швеции в последние месяцы, землевладельцы вынуждены приводить коров и других животных на пляж, чтобы они могли освежиться.
 
Как отмечает The Local, из-за жары и продолжительной засухи в Швеции фермерам трудно найти еду для скота, и некоторым приходится раньше отправлять животных на бойню.
 
«Когда стоит такая засуха, коров не хочется тащить на бойню. Они должны купаться, есть и пить», — заявил Питер Бенгтссон из муниципалитета Векшё.
 
Бенгтссон, однако, признал, что присутствие коров в воде вместе с людьми — это «не совсем нормально».
 
Он добавил, что не должно быть никакого риска заражения инфекцией, и единственная опасность заключается в том, что у людей могут появиться признаки аллергии, пишет The Local.
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Local Швеция Европа
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