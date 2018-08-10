Local: вынужденное соседство — из-за жары в Швеции коровам разрешили «освежаться» на нудистском пляже

Нудисты из шведской провинции Смоланд обратились к властям муниципалитета с жалобой на то, что им приходится делить местный пляж с коровами, пишет The Local. Однако власти решили, что коровы имеют такое же право находиться на пляже, как и люди, поскольку из-за жаркой погоды скоту необходимо освежаться.

Нудисты из шведской провинции Смоланд обратились к властям муниципалитета с жалобой на то, что им приходится делить местный пляж с коровами, пишет The Local.

Однако Департамент культуры и досуга муниципалитета Векшё постановил, что коровы имеют такое же право находиться на пляже, как и люди.

Как утверждает издание, нудисты пожаловались на то, что присутствие животных на пляже создаёт негигиеничные условия и опасность для здоровья.

Местные власти объяснили, что из-за жаркой погоды, которая наблюдается в Швеции в последние месяцы, землевладельцы вынуждены приводить коров и других животных на пляж, чтобы они могли освежиться.

Как отмечает The Local, из-за жары и продолжительной засухи в Швеции фермерам трудно найти еду для скота, и некоторым приходится раньше отправлять животных на бойню.

«Когда стоит такая засуха, коров не хочется тащить на бойню. Они должны купаться, есть и пить», — заявил Питер Бенгтссон из муниципалитета Векшё.

Бенгтссон, однако, признал, что присутствие коров в воде вместе с людьми — это «не совсем нормально».

Он добавил, что не должно быть никакого риска заражения инфекцией, и единственная опасность заключается в том, что у людей могут появиться признаки аллергии, пишет The Local.