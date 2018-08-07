CGTN: пережить аномальную жару японцам помогают охлаждающие плащи

Наряду с Европой Японию тоже настигла волна рекордно жаркой погоды, передаёт CGTN. Чтобы спастись от высоких температур, наиболее продвинутые жители страны прибегают к специальной одежде — плащам и курткам, оснащённым вентиляторами, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и позволяют сохранить прохладу.

В Японии, не понаслышке знакомой с непогодой, всё ещё продолжается период рекордной жары. В стремлении преодолеть слишком высокие температуры наиболее продвинутые местные жители ввели в моду новый тренд.

Только взгляните на это — плащ, позволяющий регулировать температуру. С помощью двух встроенных вентиляторов этот предмет гардероба обеспечивает циркуляцию воздуха, сохраняя таким образом прохладу, даже когда ртутный столб неизменно ползёт вверх.

Такая прогрессивная куртка стоит порядка 11 тыс. японских йен, что в пересчёт на доллары США составляет чуть менее сотни. Плащ с охлаждением главным образом пользуется популярностью на стройплощадках или участках, где ведётся ремонт дорог, а также в парниках, где выращиваются овощные культуры, и на предприятиях по производству пищевых продуктов.

Такой плащ явно бы пригодился на прошлой неделе здесь, в Пекине.

Дата выхода в эфир 06 августа 2018 года.