CGTN: пережить аномальную жару японцам помогают охлаждающие плащи

02:15
СМИ: Анкара и Вашингтон достигли предварительного соглашения по санкциям США
Анкара и Вашингтон достигли предварительного соглашения по поводу введённых США санкций в отношении главы Минюста Турции и министра внутренних дел страны.
02:03
Медведев: Россия готова выстраивать диалог с новым руководством Грузии
Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии. Такое мнение выразил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.
01:50
СМИ: Бывший партнёр Манафорта признался в суде в противоправных действиях
Рик Гейтс, бывший деловой партнёр Пола Манафорта, признался в совершении противоправных действий.
01:37
Глава МИД Венесуэлы упрекнул СМИ в недостаточном освещении покушения на Мадуро
Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса полагает, что СМИ пытаются принизить значение покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
01:18
В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу
В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается смягчить наказание за выезд на встречную полосу движения. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
01:02
Ортега рассказал о попытках США под любыми предлогами вмешаться в дела Никарагуа
Соединённые Штаты на протяжении многих лет вмешивались в политическую жизнь Никарагуа. Такое мнение выразил президент страны Даниэль Ортега в разговоре с RT.
00:48
Медведев назвал расширение НАТО «безусловной угрозой» для России
Расширение НАТО вызывает беспокойство Москвы, так как военные возможности альянса, в том числе ядерные, нацелены на Россию. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.
00:38
СМИ: В Германии 91-летний мужчина въехал в супермаркет на машине
В немецком Сарбрюкене 91-летний водитель въехал на автомобиле в супермаркет.
00:22
Медведев заявил о готовности России сотрудничать с США
Россия готова к сотрудничеству с США в случае, если Вашингтон будет проявлять желание восстановить отношения. Такое мнение выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
00:09
При крушении самолёта на Аляске погибли четыре человека
По меньшей мере четыре человека погибли при крушении самолёта в американском штате Аляска. Об этом сообщает газета Anchorage Daily News со ссылкой на Службу национальных парков США.
00:08
Две россиянки потребовали, чтобы бывший футболист «Анжи» признал отцовство
Две бывшие возлюбленные голландского полузащитника «Анжи» и «Мордовии» Лоренцо Эбесилио потребовали, чтобы игрок признал своё отцовство в отношении их детей.
23:55
Избранный президент Мексики заявил, что никто не будет угрожать стране строительством стен
Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что новое мексиканское правительство собирается сделать страну сильной, чтобы никто не мог угрожать ей строительством стен или закрытием границ.
23:49
СМИ: Футболист «Спартака» Жиго получит вызов в сборную Алжира
Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго, у которого есть алжирские корни, получит вызов в сборную Алжира.
23:43
Фестиваль Summer Music Park пройдёт в Петербурге в августе
Фестиваль Summer Music Park пройдёт в Ботаническом саду имени Петра Великого в Санкт-Петербурге, сообщает Newinform.
23:42
Жителя Сочи признали виновным в ложном минировании больницы
Жителя Сочи признали виновным в ложном минировании одной из местных больниц, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
23:41
Рухани приветствует позицию Европы в вопросе санкций США против Ирана
Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что приветствует позицию европейских стран, которые выступают против решения США по санкциям в отношении Ирана.
23:36
Политолог прокомментировал возможную отмену железнодорожного сообщения Украины с Россией
Украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал возможную отмену железнодорожного сообщения с Россией.
23:35
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору рыбы и рыбной продукции
Специалисты дали рекомендации по выбору и покупке рыбы и рыбной продукции, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт управления Роспотребнадзора по Республике Карелия.
23:33
Экс-полицейского приговорили к 11 годам колонии за убийство в Калининградской области
Бывшего полицейского приговорили к 11 годам колонии за убийство в Калининградской области, сообщает «Янтарный край».
23:32
Единый маршрут свяжет площадки фестиваля «Времена и эпохи» в Москве
Единый десятикилометровый маршрут свяжет площадки фестиваля «Времена и эпохи» в Москве, сообщает m24.
23:32
Российского баскетболиста Шведа признали самым высокооплачиваемым игроком Евролиги
Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед стал самым высокооплачиваемым игроком баскетбольной Евролиги.
23:25
Пентагон запретил военнослужащим пользоваться приложениями с функцией геолокации
Министерство обороны США ввело запрет для военных на использование приложений в электронных устройствах, в которых есть функция геолокации.
23:15
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Юморист Евгений Петросян предложил своей супруге Елене Степаненко при разделе имущества в рамках бракоразводного процесса забрать квартиру, рассказал адвокат Сергей Жорин.
23:12
Экс-футболист ЦСКА перешёл в «Олимпиакос»
Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо перешёл в греческий «Олимпиакос».
23:03
СМИ: Представителя российского посольства в Афинах вызвали в МИД Греции
Министерство иностранных дел Греции вызвало к себе представителя посольства России в Афинах.
22:56
«Севилья» официально представила Алейша Видаля, которым интересовался «Локомотив»
Испанский защитник Алейш Видаль был официально представлен в качестве игрока «Севильи».
22:53
В зоопарке Франции родился детёныш окапи
Во французском зоопарке Боваль родился детёныш редкого животного — окапи. Об этом сообщается на странице зоосада в Facebook.
22:39
СМИ: В Facebook предложили банкам предоставить компании данные о своих клиентах
Компания Facebook обратилась к нескольким крупным американским банкам с предложением предоставить социальной сети доступ к подробной финансовой информации о клиентах.
22:36
СМИ: В итальянской Серии А систему VAR станут использовать на экранах стадионов
В новом сезоне итальянской Серии А будут использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR) на больших экранах стадионов.
22:27
Построить все станции БКЛ в Москве планируют в течение ближайших пяти лет
Построить все станции Большой кольцевой линии в Москве планируют в течение ближайших четырёх-пяти лет, сообщает портал мэра и правительства.
22:25
Совершивших покушение на Мадуро обвиняют в терроризме и измене родине
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что совершивших покушение на венесуэльского лидера Николаса Мадуро обвиняют в измене родине и терроризме.
22:21
Эксперт оценил возможность переговоров КНДР и Японии
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил возможность переговоров КНДР и Японии.
22:20
В Новороссийске проверяют ливневые канавы после трагедии в Сочи
В Новороссийске решили экстренно проверить ливневые канавы после трагедии в Сочи, сообщает kp.ru.
22:18
Украинский политолог оценил последствия возможной отмены железнодорожного сообщения с Россией
Украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с ФАН прокомментировал последствия возможной отмены железнодорожного сообщения с Россией.
22:17
В Севастополе выпускники чаще всего выбирали ЕГЭ по обществознанию
Выпускники севастопольских школ чаще всего выбирали обществознание для сдачи Единого государственного экзамена, заявил и.о. директора департамента образования Игорь Белозёров.
22:17
Футболист «Реала» Кроос прокомментировал уход Роналду
Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос считает, что клубу будет тяжело восполнить потерю португальца Криштиану Роналду, который минувшим летом перешёл в туринский «Ювентус».
22:16
В Подмосковье заключили 28 тысяч браков с начала 2018 года
В Московской области заключили 28 тыс. браков в январе — июле 2018 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на первого зампреда правительства региона Ольгу Забралову.
22:15
Актёр Роберт Редфорд объявил о завершении карьеры
Американский актёр и режиссёр Роберт Редфорд в интервью Entertainment Weekly заявил, что принял решение прекратить сниматься в кино.
22:02
Школьники из России завоевали четыре медали на Международной географической олимпиаде
Команда школьников из России в составе четырёх человек завоевала четыре медали, включая одну золотую, на XV Международной географической олимпиаде.
22:01
СМИ: Футболист «Спартака» Ханни может покинуть клуб
Алжирский полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни может покинуть команду из-за отсутствия игровой практики.
21:57
Президент «Армавира» сравнил скандал вокруг своей команды с «убийством бабушки с разрешения»
Президент футбольного клуба «Армавир» Валентин Климко прокомментировал скандал с участием в матче первого тура ФНЛ со «СКА-Хабаровском» в составе соперника дисквалифицированного игрока.
21:50
В ООН прокомментировали возобновление американских санкций против Ирана
Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак прокомментировал указ президента США Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана.
21:47
Российская теннисистка Макарова потерпела поражение в первом круге турнира в Монреале
Россиянка Екатерина Макарова проиграла в первом круге теннисного турнира в Монреале представительнице Эстонии Анетт Контавейт.
21:40
МИД Британии прокомментировал статью The Guardian о подозреваемых по делу Скрипалей
В МИД Великобритании, комментируя сообщения СМИ о планах британской стороны потребовать у России экстрадиции подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери, назвали данную информацию спекуляцией.
21:39
Венесуэльские оппозиционеры предположили, что покушения на Мадуро могут повториться
Представители оппозиционной партии Венесуэлы «Справедливость — превыше всего» не исключают того, что в будущем покушения на президента страны Николаса Мадуро могут повториться.
21:37
Мантуров рассказал, в каких отраслях удалось добиться максимальной независимости от импорта
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в беседе с «Российской газетой» рассказал о тех отраслях, в которых удалось добиться максимальной независимости от импорта.
21:34
СМИ: «Локомотив» интересуется нападающим «Барселоны»
Московский «Локомотив» хочет приобрести форварда испанской «Барселоны» Мунира эль-Хаддади.
21:34
Эксперт прокомментировал готовность ЕС блокировать американские санкции против Ирана
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал готовность Евросоюза блокировать американские санкции против Ирана.
21:26
Нетаньяху призвал европейские страны вслед за США ввести санкции против Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху положительно высказался по поводу решения США восстановить санкции против Ирана и призвал европейские страны поступить аналогичным образом.
21:17
Президент «Армавира» заявил о желании обратиться в CAS
Президент футбольного клуба «Армавир» Валентин Климко заявил о готовности обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу об участии в составе соперника дисквалифицированного игрока в матче первого тура ФНЛ со «СКА-Хабаровском».