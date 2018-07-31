Euronews: из-за рекордной жары немецкие фермеры просят миллиард евро, чтобы не разориться

В Германии из-за сильной жары фермеры недосчитаются в этом году более трети от среднегодового урожая. По оценкам, общие убытки немецких производителей сельскохозяйственной продукции уже превысили миллиард евро. Глава ассоциации местных фермеров Йоахим Руквид требует от правительства немедленной помощи, передаёт Euronews.

Небывалая жара в Европе нанесла серьёзный ущерб сельскому хозяйству. Немецкие фермеры подсчитали убытки: потерявшим более 30 процентов среднегодового урожая необходим один миллиард евро, чтобы встать на ноги. Особенно пострадали зерновые и рапс.

ХОЛГЕР ЛАМПЕ, фермер: Вы видите, большая часть урожая уже погибла, другая — плохо взошла. Да, это не идеальная местность, но в предыдущие годы урожай у нас был хороший. Когда нет дождей, природа сдаётся, нужно признаться в этом. Сейчас у нас и вовсе не будет урожая.

В некоторых регионах страны дождей не было с апреля, а столбик термометра последнее время не опускался ниже 30 градусов тепла. Глава ассоциации фермеров Йоахим Руквид требует от правительства немедленной помощи.

ЙОАХИМ РУКВИД, глава ассоциации фермеров Германии: В прошлом году у нас уже был урожай ниже среднего. А в этом году всё ещё хуже — со значительными потерями во многих регионах на севере и востоке Германии, где убытки составили 50, 60, а то и 70 процентов! Речь идёт о миллиардах евро.

Руквид также предложил создать необлагаемые налогом резервы в случае трудностей, с которыми фермеры могут столкнуться в будущем.

Министерство сельского хозяйства ФРГ пообещало рассмотреть вопрос в кабинете министров в среду. Метеорологи предупреждают: в четверг температура воздуха в некоторых регионах страны поднимется до рекордных 39 градусов.

Дата выхода в эфир 31 июля 2018 года.