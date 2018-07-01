NOZ: немецкие фермеры снова отличились повышенным загрязнением окружающей среды

Германия снова существенно превысила допустимый уровень загрязнения окружающей среды, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung. Совсем недавно Еврокомиссия обвинила страну в загрязнении грунтовых вод нитратами, а теперь немецких животноводов упрекнули в чрезмерных выбросах аммиака.

Совсем недавно Германия вызвала негодование Еврокомиссии из-за загрязнения грунтовых вод нитратами и уже вновь навлекла на себя недовольство защитников окружающей среды, пишет Neue Osnabrücker Zeitung. На этот раз причиной стали избыточные выбросы вредного аммиака в сфере животноводства.

По данным Министерства сельского хозяйства Германии, в 2016 году выбросы составили около 662 тыс. тонн, а в 2015 году — около 670 тыс. тонн, что значительно превышает допустимые пределы. Официальный представитель Еврокомиссии прокомментировала ситуацию по запросу издания: «Германия объявила о принятии мер по сокращению выбросов аммиака, но до сих пор они не привели к уменьшению общего объёма выбросов».

В настоящее время Европейское агентство по охране окружающей среды оценивает масштабы вредных выбросов государств ЕС за 2016 год. Уже установлено, что пять стран, в том числе Германия, снова превысили допустимые показатели. Как сильно, пока неизвестно, но в 2015 году превышение выбросов аммиака составило 38%, и это было последнее место в европейском рейтинге.

В действительности выбросы в Германии за прошедшие годы скорее возросли, сообщается в статье. По данным немецкого правительства, в 2005 году их объёмы составляли 625 тыс. тонн. Если снизить этот показатель не удастся, это грозит Германии такими же неприятностями, как в случае с нитратным загрязнением. Еврокомиссия может начать против Германии процесс о нарушении условий договора.

Как поясняет Neue Osnabrücker Zeitung, нитраты и аммиак преимущественно образуются в сельском хозяйстве. По информации правительства Германии, примерно 95% выбросов аммиака приходятся именно на аграрный сектор. Например, это вещество попадает в окружающую среду вместе с воздухом из стойл или выделяется из биогазовых установок при использовании в качестве удобрения жидкого навоза или растительных отходов.

В мае правительство Германии огласило предписание, которое в точности выполняет заявленные ЕС цели по снижению отходов. К 2030 году выбросы аммиака в стране должны снизиться на 29% по сравнению с уровнем 2005 года, то есть до 444 тыс. тонн. Свободные демократы Германии проголосовали против этого. Как пояснил депутат партии, «эти предписания разрушили бы множество честных хозяйств». При этом он подразумевал значительные расходы на приобретение и эксплуатацию очистных установок, которые позволяют очистить от аммиака воздух из хлева. Крупные хлева и конюшни уже обязали обзавестись такими фильтрами в четырёх федеральных землях Германии. Эффективность этой меры немецкое правительство оценивает в 70%.

Министр по защите окружающей среды в земле Шлезвиг-Гольштейн Роберт Хабек из партии зелёных назвал это «значительной, но необходимой задачей», потому что выбросы аммиака явно слишком велики. Поэтому правительство должно последовательно предпринимать шаги для исправления ситуации. «В конечном счёте эта проблема показала нам и то, что мы не сможем обойтись без того, чтобы поставить себе вопрос, в каком объёме возможно животноводство в Германии без чрезмерного загрязнения окружающей среды», — отметил председатель зелёных Шлезвиг-Гольштейна.

Заместитель генерального секретаря Немецкого крестьянского союза Удо Хеммерлинг предостерегает: «Необходимо избежать того, чтобы поставленные цели по сокращению выбросов ускорили структурные изменения в сельском хозяйстве и привели к перемещению животноводства за границу». Он также указал на другую проблему, заключающуюся в противоречивых интересах поборников сохранения окружающей среды и защитников животных. Если фермер, например, построит открытый свиной хлев, это будет означать потенциально лучшие условия для жизни животных, но более высокое загрязнение окружающей среды аммиаком.

В Министерстве сельского хозяйства Германии ответили, что в расчётах по регионам присутствует «значительная неопределённость». В стране нет инстанции, которая занималась бы учётом выбросов аммиака на национальном уровне, однако особенно высоки выбросы аммиака там, где больше всего занимаются животноводством, то есть на северо-западе Германии, отмечает Neue Osnabrücker Zeitung.