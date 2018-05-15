DW: санкции Запада положительно сказались на российском сельском хозяйстве

Ответные санкции России против ЕС призваны «оказать давление» на Запад, однако они также имеют «положительный эффект» на развитие российского сельского хозяйства, так как исключают из отечественного рынка европейских конкурентов, пишет Deutsche Welle. При этом с санкциями Запада столкнулась не только Москва и Тегеран, которому США грозят отменой ядерной сделки, добавляет издание.
После «аннексии Крыма» ЕС ввёл санкции против России, а Москва в ответ запретила ввоз сельскохозяйственной продукции и других продуктов из ЕС, пишет журналист Deutsche Welle Инза Вреде. Тем самым Россия попыталась «оказать давление» на ЕС. «В то же время российские санкции оказывают положительный эффект на российскую экономику, так как без конкуренции из Европы отечественная продукция сильно развивается», — подчёркивает автор.
Санкции коснулись не только России, Иран также долгое время страдал от международных санкций. В 2015 году, после многолетних переговоров, произошёл «прорыв». Пять стран ООН с правом вето и Германия договорились с Ираном о ядерной сделке, и большая часть санкций была снята. Однако кажется, что в период правления Дональда Трампа эти международные договорённости больше не имеют большой ценности. С конца прошлой недели очевидно, что США вновь введут санкции против Тегерана, и сейчас ЕС пытается «спасти, что ещё можно спасти», отмечает Вреде.
После снятия санкций в 2015 году Иран вновь вышел на нефтяной рынок. В настоящее время страна занимает пятое место в мире по экспорту нефти. Если Вашингтон введёт санкции, то продажа нефти на мировом рынке сократится, резюмирует автор Deutsche Welle.
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