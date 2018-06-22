Daily Express: европейские фермеры жалуются на украинского предпринимателя, обошедшего высокие пошлины ЕС

Украинская компания «Мироновский хлебопродукт», принадлежащая миллиардеру Юрию Косюку, обходит высокие пошлины ЕС и ограниченные квоты на импорт, отправляя костный разрез курицы на заводы ЕС, где кость удаляется, а мясо продается под видом высококачественной куриной грудки, сообщает Daily Express. Европейские фермеры обеспокоены тем, что украинцы пользуются этой лазейкой, и в результате этого наполняют рынок куриной грудкой — одним из самых ценных и дорогостоящих видов мяса птицы в ЕС.

Украинскому миллиардеру Юрию Косюку, владельцу компании «Мироновский хлебопродукт», на долю которой приходится половина производства мяса кур на Украине, удалось, как утверждают, обойти высокие пошлины ЕС и ограниченные квоты на импорт при поставках костного разреза курицы в Европу, пишет Daily Express.

В соответствии с правилами ЕС, более высокие пошлины и ограниченные квоты на импорт используются для того, чтобы защитить европейских фермеров от слишком большой конкуренции с импортёрами куриных грудок.

Согласно торговой сделке 2016 года между Украиной и ЕС, Украина получило право на беспошлинный экспорт костного разреза курицы.

Однако, как сообщает издание, ссылаясь на Politico, «Мироновский хлебопродукт» отправляет костный разрез на заводы ЕС, где кость удаляется, а мясо продается под видом высококачественной куриной грудки.

Европейские фермеры обеспокоены тем, что украинцы пользуются этой лазейкой, чтобы уклониться от пошлин, и в результате этого наполняют рынок куриной грудкой — одним из самых ценных и дорогостоящих видов мяса птицы в ЕС, отмечает Daily Express.