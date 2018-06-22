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Daily Express: европейские фермеры жалуются на украинского предпринимателя, обошедшего высокие пошлины ЕС

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Украинская компания «Мироновский хлебопродукт», принадлежащая миллиардеру Юрию Косюку, обходит высокие пошлины ЕС и ограниченные квоты на импорт, отправляя костный разрез курицы на заводы ЕС, где кость удаляется, а мясо продается под видом высококачественной куриной грудки, сообщает Daily Express. Европейские фермеры обеспокоены тем, что украинцы пользуются этой лазейкой, и в результате этого наполняют рынок куриной грудкой — одним из самых ценных и дорогостоящих видов мяса птицы в ЕС.
Daily Express: европейские фермеры жалуются на украинского предпринимателя, обошедшего высокие пошлины ЕС
Reuters
Украинскому миллиардеру Юрию Косюку, владельцу компании «Мироновский хлебопродукт», на долю которой приходится половина производства мяса кур на Украине, удалось, как утверждают, обойти высокие пошлины ЕС и ограниченные квоты на импорт при поставках костного разреза курицы в Европу, пишет Daily Express.
 
В соответствии с правилами ЕС, более высокие пошлины и ограниченные квоты на импорт используются для того, чтобы защитить европейских фермеров от слишком большой конкуренции с импортёрами куриных грудок.
 
Согласно торговой сделке 2016 года между Украиной и ЕС, Украина получило право на беспошлинный экспорт костного разреза курицы.
 
Однако, как сообщает издание, ссылаясь на Politico, «Мироновский хлебопродукт» отправляет костный разрез на заводы ЕС, где кость удаляется, а мясо продается под видом высококачественной куриной грудки.
 
Европейские фермеры обеспокоены тем, что украинцы пользуются этой лазейкой, чтобы уклониться от пошлин, и в результате этого наполняют рынок куриной грудкой — одним из самых ценных и дорогостоящих видов мяса птицы в ЕС, отмечает Daily Express.
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источник
Daily Express Великобритания Европа
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