Express: Россия будет есть свою жареную картошку — назло импорту

Россия собирается ввести ограничения на поставки импортного замороженного картофеля фри, так как теперь у неё есть всё необходимое оборудование для организации производства внутри страны, пишет Express. Как отмечает издание, несмотря на то что в 2017 году доля импортного картофеля фри в России составляла 94%, Москва готова на его полное замещение.

В 2017 году доля импортного картофеля фри в России составила 94%, однако теперь Москва закупила необходимое оборудование для организации производства этого продукта на своей территории, пишет Express со ссылкой на слова президента Национального союза производителей плодов и овощей России Сергея Королёва.

По словам Королёва, новое оборудование позволит производить 110 тыс. тонн картофеля фри в год при нынешнем объёме рынка в 106 тыс. тонн.

«Введение ограничений на поставки импортного замороженного картофеля фри, по мнению союза, позволит не только поддержать отечественных сельскохозяйственных производителей, занимающихся производством картофеля-сырья, но и будет способствовать сохранению рабочих мест на вновь созданных перерабатывающих предприятиях, а также повысит безопасность и качество производимой и поставляемой конечному потребителю продукции», — отметил Королёв.

С момента своего открытия в России в 1990 году, корпорация «Макдональдс» пыталась постепенно перейти на ингредиенты местного производства в российских ресторанах сети. Однако до сих пор «Макдональдсу» приходилось полагаться на импортный картофель фри, так как российский картофель был недостаточно хорош.

«Здесь не было картофеля, который бы по своим характеристикам, качеству подходил бы нам. И качество, и цвет, и вкус, и размеры — для нас эти детали важны», — заявил председатель совета директоров «Макдональдса» в России Хамзат Хасбулатов.

Однако в прошлом месяце компания переключилась на отечественный картофель из-за неустойчивости национальной валюты, вызванной колебаниями цен на нефть и западными санкциями.

«Волатильность рубля была одним из больших составляющих нашего интереса к локализации», — пояснил Хасбулатов.

Предприятие к югу от Москвы, которое уже использует картофель, выращенный на местных фермах, в ближайшем будущем начнёт поставки замороженного картофеля фри в 651 ресторан сети «Макдональдс» по всей России. Предполагается, что отечественное производство заместит импортный картофель фри и полностью удовлетворит потребности страны в этом продукте.