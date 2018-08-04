Stern: успехи World Wildlife Fund в России говорят сами за себя

В республике Северная Осетия Всемирный фонд дикой природы поместил в естественную среду обитания детёнышей зубров с целью увеличить в этих краях популяцию находящегося в опасности вида, сообщает Stern. Как отмечается в сюжете на сайте немецкого издания, успехи отделения WWF «Российский Кавказ» говорят сами за себя: с момента запуска проекта в 1996 году численность «европейских бизонов» в России увеличилась в несколько раз.
Сначала бросает взгляд в сторону и только потом пробует на вкус траву: этот молодой зубр — один из шести животных, которых на этой неделе поместили в естественную среду обитания на Северном Кавказе в России.
В республике Северная Осетия Всемирный фонд дикой природы (WWF) выпустил детёнышей зубров в возрасте от двух до трёх лет с целью увеличить в этих краях популяцию находящегося в опасности вида, а также обновить генофонд обитающих в регионе зубров. До этого половина выпущенных животных обитала в заповеднике в России, другая — в Швеции.
Успехи говорят сами за себя: с момента запуска проекта в 1996 году численность зубров увеличилась в несколько раз. Валерий Шмунк — руководитель отделения Всемирного фонда дикой природы «Российский Кавказ».
ВАЛЕРИЙ ШМУНК, руководитель отделения WWF «Российский Кавказ»: Мы можем сказать, что у нас получилось. В начале 2000-х годов здесь обитали чуть более тридцати зубров. Сейчас их, как видите сами, почти девяносто.
Зубров также называют европейскими бизонами. Уже в начале XX века зубры оказались на грани вымирания. Все зубры, которые сегодня находятся в естественной среде обитания, происходят от всего дюжины своих сородичей, которых выхаживали в неволе в зоопарках и зоологических садах.
Легендарный баскетболист, шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан ответил на слова президента США Дональда Трампа о форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.
Интерес британцев к России находится по-прежнему на очень высоком уровне, несмотря на похолодание в отношениях Москвы и Лондона. Такое мнение выразил посол России в Лондоне Александр Яковенко в интервью телеканалу «Россия 24».
Руководитель медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии полузащитника команды Дениса Глушакова, получившего повреждение в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
Высылка из Британии российских дипломатов негативно отразилась на работе посольства, осложнилось исполнение консульских функций. Такое мнение выразил посол России в Лондоне Александр Яковенко в ходе интервью телеканалу «Россия 24».
Украинские предприятия понесли десятки миллиардов гривен прямых убытков за неиспользование своего имущества в Крыму и в Донбассе. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в беседе с телеканалом «112 Украина».
Имеющий российское гражданство американский киноактёр Стивен Сигал назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом сообщается на официальной странице российского МИД в Facebook.
Юсупа Темирханова, осуждённого за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, похоронили на кладбище в родовом селении Гелдаган в Чечне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственника Темирханова.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с крушением вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.