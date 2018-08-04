Stern: успехи World Wildlife Fund в России говорят сами за себя

В республике Северная Осетия Всемирный фонд дикой природы поместил в естественную среду обитания детёнышей зубров с целью увеличить в этих краях популяцию находящегося в опасности вида, сообщает Stern. Как отмечается в сюжете на сайте немецкого издания, успехи отделения WWF «Российский Кавказ» говорят сами за себя: с момента запуска проекта в 1996 году численность «европейских бизонов» в России увеличилась в несколько раз.

Сначала бросает взгляд в сторону и только потом пробует на вкус траву: этот молодой зубр — один из шести животных, которых на этой неделе поместили в естественную среду обитания на Северном Кавказе в России.

В республике Северная Осетия Всемирный фонд дикой природы (WWF) выпустил детёнышей зубров в возрасте от двух до трёх лет с целью увеличить в этих краях популяцию находящегося в опасности вида, а также обновить генофонд обитающих в регионе зубров. До этого половина выпущенных животных обитала в заповеднике в России, другая — в Швеции.

Успехи говорят сами за себя: с момента запуска проекта в 1996 году численность зубров увеличилась в несколько раз. Валерий Шмунк — руководитель отделения Всемирного фонда дикой природы «Российский Кавказ».

ВАЛЕРИЙ ШМУНК, руководитель отделения WWF «Российский Кавказ»: Мы можем сказать, что у нас получилось. В начале 2000-х годов здесь обитали чуть более тридцати зубров. Сейчас их, как видите сами, почти девяносто.

Зубров также называют европейскими бизонами. Уже в начале XX века зубры оказались на грани вымирания. Все зубры, которые сегодня находятся в естественной среде обитания, происходят от всего дюжины своих сородичей, которых выхаживали в неволе в зоопарках и зоологических садах.

Дата публикации 04 августа 2018 года.