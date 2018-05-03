World Wildlife Fund похвалил Россию за «дом для леопарда»

21:16
Пловец Колесников завоевал золото чемпионата Европы, установив мировой рекорд на дистанции 50 м на спине
Россиянин Климент Колесников занял первое место в заплыве на 50 м на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в шотландском Глазго.
21:11
Сигал прокомментировал своё назначение спецпредставителем МИД России
Американский киноактёр, гражданин России Стивен Сигал прокомментировал своё назначение на должность специального представителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям.
20:56
«Локомотив» и «Спартак» завершили вничью матч второго тура РПЛ
Московские «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:48
В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре 5 августа в Москве
В МЧС Москвы заявили, что 5 августа в городе ожидаются гроза и сильный ветер.
20:45
Футболист «Зенита» Джорджевич перешёл в «Арсенал» на правах аренды
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лука Джорджевич на правах аренды перешёл в тульский «Арсенал».
20:36
Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД России по вопросам гуманитарных связей с США
Имеющий российское гражданство американский киноактёр Стивен Сигал назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом сообщается на официальной странице российского МИД в Facebook.
20:36
Россиянка Бадыкова завоевала бронзу на чемпионате Европы по велоспорту на треке
Российская велогонщица Гульназ Бадыкова заняла третье место в гонке по очкам на чемпионате Европы по велоспорту на треке, проходящем в шотландском Глазго.
20:30
В Ижевске пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на остановку
Два легковых автомобиля столкнулись в Ижевске, в результате чего один из них выбросило на остановку. Об этом сообщил начальник 1-го отдела управления ГИБДД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.
20:17
Семак рассказал, когда Жирков и Ерохин восстановятся после травм и смогут играть за «Зенит»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда стоит ждать возвращения на поле защитника Юрия Жиркова и полузащитника Александра Ерохина, восстанавливающихся после травм.
20:17
Самолёт МЧС доставил в Москву спасённого в горах Пакистана российского альпиниста
Спасённого в горах Пакистана российского альпиниста Александра Гукова доставили на лечение в Москву самолётом МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
20:10
Кузнецова обыграла Путинцеву и вышла в полуфинал турнира WTA в Вашингтоне
Россиянка Светлана Кузнецова одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.
20:01
Пловчиха Чимрова завоевала серебро чемпионата Европы на дистанции 100 м баттерфляем
Россиянка Светлана Чимрова заняла второе место в заплыве на 100 м баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в шотландском Глазго.
19:57
Убийцу экс-полковника Буданова похоронили в Чечне
Юсупа Темирханова, осуждённого за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, похоронили на кладбище в родовом селении Гелдаган в Чечне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственника Темирханова.
19:54
Пловцы Егорова и Чупков завоевали бронзу на ЧЕ по водным видам спорта
Россияне Анна Егорова и Антон Чупков стали бронзовыми призёрами соревнований по плаванию на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в шотландском Глазго.
19:47
Авиабаза НАТО появится в носившем имя Сталина городе
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что первая авиабаза НАТО на западных Балканах появится в городе Кучова. С 1950 по 1990 год город назывался Сталин.
19:43
После соревнований по гимнастике на ЧЕ на арене в Глазго произошло возгорание
По завершении соревнований по спортивной гимнастике на арене в Глазго, где проходит чемпионат Европы по летним видам спорта, произошло возгорание.
19:35
Дзюба назвал заслуженной победу «Зенита» над «Арсеналом» во втором туре РПЛ
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:31
СМИ: Глава МИД КНДР посетит Иран с официальным визитом
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо посетит Иран во вторник, 7 августа, с официальным визитом.
19:28
Тренер «Зенита» назвал скользким результат матча второго тура РПЛ с «Арсеналом»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных над тульским «Арсеналом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:17
Кононов рассказал, чего не хватило «Арсеналу», чтобы обыграть «Зенит» в матче второго тура РПЛ
Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды в матче с санкт-петербургским «Зенитом» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:17
Двое украинских полицейских получили ранения в результате обстрела в Донбассе
Украинские полицейские попали под обстрел во время патрулирования жилых кварталов в Марьинке в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
19:04
Правительство Молдавии покроет расходы по перевозке погибших в ДТП под Калугой
Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что правительство покроет расходы по транспортировке тел погибших в ДТП под Калугой на родину. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
19:00
Фоменко считает, что «Краснодар» проявил характер в матче второго тура РПЛ с «Уралом»
Старший тренер «Краснодара» Олег Фоменко прокомментировал победу своих подопечных над екатеринбургским «Уралом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:54
Парфёнов назвал причины поражения «Урала» в матче второго тура РПЛ с «Краснодаром»
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов назвал причины поражения своих подопечных от «Краснодара» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:51
Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с крушением Ми-8 в Красноярском крае
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с крушением вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.
18:45
Тренер сборной России назвала кошмарным состояние воды, в которой соревнуются синхронистки на ЧЕ
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказала мнение о состоянии воды, в которой соревнуются спортсменки на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в шотландском Глазго.
18:41
СМИ: В Брюсселе самолёт аварийно сел на одном работающем двигателе
Самолёт авиакомпании Brussels Airlines совершил аварийную посадку на одном работающем двигателе в аэропорту Брюсселя. Об этом сообщает Le Soir.
18:26
Гол Шатова принёс «Зениту» победу над «Арсеналом» во втором туре РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:18
Тела погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае доставят в краевой центр
Тела погибших при крушении вертолёта Ми-8 в Красноярском крае будут доставлены в краевой центр. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
18:15
«Локомотив» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч второго тура РПЛ
Московские футбольные клубы «Локомотив» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:02
Пять человек погибли при столкновении трёх автомобилей под Псковом
В результате столкновения трёх автомобилей у посёлка Павы в Псковской области погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
18:02
Футболист лондонского «Арсенала» Колашинац пропустит начало сезона АПЛ из-за травмы
Защитник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Сеад Колашинац пропустит стартовые матчи нового сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) из-за травмы.
17:54
Синхронистка Шурочкина посетовала на состояние воды в бассейне во время выступления на ЧЕ
Российская синхронистка Мария Шурочкина рассказала, что вода в бассейне во время выступления в произвольной программе в групповых упражнениях на чемпионате Европы по водным видам спорта была ненадлежащего качества.
17:53
Россия победила в «Военном ралли» Армейских международных игр — 2018
Российская команда победила в конкурсе «Военное ралли» Армейских международных игр — 2018.
17:43
В аэропорту Бургаса повредили самолёт белорусской авиакомпании
В аэропорту болгарского Бургаса повреждения получил самолёт белорусской авиакомпании «Белавиа», который следовал в Минск.
17:35
На Украине назвали число выданных с начала 2018 года загранпаспортов
На Украине с начала 2018 года выдали более 3 млн загранпаспортов.
17:34
Российские гимнастки победили в командных соревнованиях на чемпионате Европы
Женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном турнире на чемпионате Европы по летним видам спорта, проходящем в шотландском Глазго.
17:31
Во ФСИН заявили, что священник РПЦ посетил Сенцова в колонии
Иерей храма Святого Георгия Победоносца города Лабытнанги Богдан Василюк посетил в колонии осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по ЯНАО.
17:25
Российские синхронистки завоевали золото ЧЕ в произвольной программе
Женская сборная России по синхронному плаванию одержала победу в произвольной программе в групповых упражнениях на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в шотландском Глазго.
17:22
Житель Ростова-на-Дону задержан по подозрению в хищении 27 млн рублей с банковских карт
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что житель Ростова-на-Дону задержан по подозрению в хищении 27 млн рублей с банковских карт граждан.
17:21
В Румынии столкнулись два легкомоторных самолёта
В Румынии столкнулись два легкомоторных самолёта, в результате инцидента погиб один из пилотов. Об этом сообщает Agerpress со ссылкой на Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям.
17:14
ПСЖ разгромил «Монако» в матче за Суперкубок Франции
«Пари Сен-Жермен» одержал разгромную победу над «Монако» в матче за Суперкубок Франции по футболу.
17:13
В Красноярском крае 6 августа объявлено днём траура в связи с крушением Ми-8
В Красноярском крае 6 августа объявлено днём траура в связи с гибелью 18 человек при крушении вертолёта Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.
17:05
Премьер Болгарии рассказал о «неуязвимости» страны для мигрантов
Болгария является практически единственной неуязвимой для мигрантов страной. Такое мнение выразил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
17:02
Болельщики «Зенита» устроили красочный перформанс на первой домашней игре сезона
Болельщики санкт-петербургского «Зенита» устроили красочный перформанс в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
16:56
Врио губернатора Красноярского края прибыл на место крушения вертолёта Ми-8
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс прибыл на место крушения вертолёта Ми-8, где проходит заседание оперативного штаба. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
16:44
УАЗ въехал в толпу во время гонок в Удмуртии
Автомобиль УАЗ въехал в толпу болельщиков во время гонок у города Сарапул в Удмуртской Республике, один человек пострадал, сообщает Интерфакс.
16:43
В Швейцарии потерпел крушение легкомоторный самолёт
Легмоторный самолёт потерпел крушение в швейцарском полукантоне Нидвальден. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные полиции.
16:34
Олимпийская чемпионка Загитова продемонстрировала новую короткую программу
Российская фигуристка Алина Загитова, которая является чемпионкой Олимпиады в Пхёнчхане в одиночном катании, продемонстрировала новую короткую программу на шоу в Японии.
16:32
Умер армянский учёный Сергей Амбарцумян
Армянский учёный и общественный деятель, иностранный член Российской академии наук Сергей Амбарцумян скончался в возрасте 96 лет.