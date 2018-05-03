World Wildlife Fund похвалил Россию за «дом для леопарда»

Еще каких-то 15 лет назад популяция дальневосточных амурских леопардов находилась на грани вымирания. Согласно же последним данным, число «самых редких крупных кошек планеты» вновь превысило 100 особей, сообщает WWF Deutschland.

«Россия заслужила похвалу». Согласно новым данным, популяция амурских леопардов вновь превысила отметку 100 особей, сообщает WWF Deutschland.

Еще каких-то 15 лет назад «самая редкая крупная кошка планеты» находилась на грани вымирания. Сегодня же ситуация с амурскими леопардами заметно улучшилась, подчёркивает автор статьи на сайте немецкого филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF).

По данным последних исследований, число леопардов «непрерывно растёт». В апреле фотоловушки зафиксировали 103 особи, 19 из них — детёныши. Таким образом, за последние три года популяция леопардов, обитающих на Дальнем Востоке России, увеличилась на 30 особей, отмечается в материале.

Результаты мониторинга опубликовал национальный парк «Земля леопардов», в котором, собственно, и обитают 85% амурских леопардов, уточняет WWF Deutschland.

«Новые данные о численности популяции свидетельствуют о том, что приложенные усилия по охране были ненапрасными. Хоть и немного, но опасность истребления амурских леопардов всё же снизилась», — констатировал эксперт берлинского отделения Всемирного фонда дикой природы Маркус Раддай.