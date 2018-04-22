В день Земли Canal 24 Horas напомнил зрителям об угрозах нашей планете

Ежегодно, начиная с 1970 года, весь мир отмечает Международный день Матери-Земли, который призван привлечь внимание к тем угрозам, с которыми сталкивается наша планета, передаёт Canal 24 Horas TV. Отмечается, что тонны пластика и мусор, которые люди ежегодно выбрасывают в море и на землю подвергают опасности воду, воздух и биологическое разнообразие на Земле.

Начиная с 1970 года, каждое 22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли.



Этот день служит, чтобы привлечь внимание ко всем угрозам планете, на которой мы живём.



Такой, всё ещё голубой, выглядит наша планета из космоса. Место, для того чтобы человечество могло жить, фактически и в настоящий момент единственное место, где это возможно для нас и для всех видов животных и растений, сосуществующих с нами. Однако когда мы спускаемся с этих идиллических высот и внимательно смотрим на наш мир, мы видим реальность, которая заставляет нас очнуться. Каждый год мы выбрасываем в океан восемь тонн пластика. Если мы продолжим в том же духе, скоро нам потребуется две планеты, чтобы разместить такое количество мусора. Острова пластика, континенты, почти плавающие в море, состоят из наших отходов.



Совсем недавно Европейский парламент принял меры, чтобы увеличить переработку пластика, но мы сами даже не осознаём, какое количество пластика мы используем каждый день. Пластик в море и мусор на земле. В опасности вода, воздух и биологическое разнообразие. Каждый год три миллиона человек умирают от загрязнения воздуха. За последние 40 лет численность животных в мире упала на 58%. Необходимо восстанавливать экосистемы, если мы не хотим расширить масштаб этой непоправимой потери. Глобальное потепление — также неоспоримая действительность. И так как у нас нет другого места для жизни, и на находящейся наверху международной космической станции всем места не хватит послание простое — давайте сохраним этот общий дом, эту голубую планету, на которой живём.



Дата выхода в эфир 22 апреля 2018 года.