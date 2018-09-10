Telegraph: итальянский евродепутат не исключил выхода Италии из ЕС

Евродепутат Игнацио Коррао, советник лидера Движения пяти звёзд Луиджи Ди Майо, заявил изданию The Daily Telegraph о том, что Евросоюз не извлёк для себя никаких уроков из брексита. При этом он не исключил выхода Италии из ЕС в том случае, если предстоящие выборы в Европарламент не приведут к реальным реформам.

Евросоюз ничего не вынес из уроков брексита и может вынудить Италию пересмотреть её членство в этом блоке, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленного итальянского политика.

Игнацио Коррао, являющийся советником лидера Движения пяти звёзд Луиджи Ди Майо, который, в свою очередь, занимает пост вице-премьера Италии, подверг критике высокомерие Еврокомиссии и лидеров ЕС за то, что со времён голосования британцев по вопросу брексита не было произведено никаких изменений.

Коррао — член Европарламента. Он выступал в роли координатора региональных избирательных кампаний, которые, в конце концов, привели к появлению коалиционного правительства евроскептиков в Риме.

Он заявил, что в программе Движения пяти звёзд не было пункта о выходе из ЕС, «но, разумеется, в политике положение дел меняется. Мы всё ещё верим, что можем добиться лучшей Европы в ближайшие месяцы и годы».

При этом он добавил: «Если этого не произойдёт, нам придётся пересмотреть наше мнение. Ведь если что-то не работает, то дальше так продолжать невозможно».

Он возлагает надежды на то, что предстоящие выборы в Европарламент приведут к реальным реформам в Брюсселе, но при этом не исключает вариант «италексита» в том случае, если реформы потерпят крах.

«Те, кто теперь правит Евросоюзом, не понимают, что европейцы чувствуют на самом деле», — заявил Коррао изданию The Daily Telegraph.

«На самом деле они двигаются в направлении, противоположном желанию людей», — подчеркнул Коррао.

Он также обвинил Брюссель в игнорировании предупреждающих знаков брексита.

«Уроки брексита ничему не научили ЕС. Я помню, какое было отношение к требованиям британского народа во время референдума. Оно было негативным, полным подозрений и высокомерия. И в результате, британский народ проголосовал за брексит», — отметил Игнацио Коррао.

«С тех пор ничего не изменилось. После появления результатов референдума Евросоюзу следовало сказать, что он извлечёт из этого урок, и признать, что были совершены ошибки. Ему следовало изменить своё отношение, но с тех пор за последние годы ничего не поменялось. Они просто пошли дальше по тому же самому пути», — добавил он.

Коррао подчеркнул, что Рим, если переговоры по брекситу потерпят крах и не закончатся заключением сделки, не бросит Британию и будет готов подписать с Лондоном двустороннее соглашение вне рамок ЕС, говорится в статье.