Independent: Туск посоветовал Мэй «исправить» планы по брекситу

Председатель Европейского совета Дональд Туск стал ещё одним брюссельским лидером, который выразил недовольство предложением Терезы Мэй по брекситу. Он заявил, что британский премьер-министр должна вернуться к чертёжной доске и «переработать» свои планы по экономическим отношениям Соединённого Королевства с ЕС, сообщает The Independent.
Премьер-министр Тереза Мэй должна вернуться к чертёжной доске и переписать свои планы по экономическим отношениям Великобритании с ЕС после брексита. Об этом на важном заседании организации в Зальцбурге заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.
По словам чиновника, политику Лондона в отношении Ирландии, а также предложение главы британского правительства о торговле после выхода Соединённого Королевства из европейского блока «необходимо переработать и вынести на дальнейшее обсуждение», пишет The Independent.
Вместе с тем Туск подчеркнул, что инициатива Мэй свидетельствует о «позитивной эволюциибританского подхода» к переговорам и желании сохранить связи в таких сферах, как национальная безопасность и внешняя политика. После чего он добавил, что планирует собрать саммит по брекситу в середине ноября.
Издание отмечает, что Туск уже не первый лидер ЕС, выступивший с критикой так называемого плана Чекерс. Согласно ему, Британия остаётся в некоторых частях единого рынка, но при этом она не обеспечивает свободного передвижения европейских граждан и не вносит взнос в бюджет блока.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и представитель Брюсселя на переговорах по брекситу Мишель Бернье также дали открыто понять, что считают предложение Мэй неприемлемым, напоминает The Independent.
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