Times: ужесточение миграционной политики Великобритании поможет Терезе Мэй избежать отставки

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена ужесточить миграционную политику страны в отношении граждан стран-членов ЕС после брексита, сообщает The Times. При этом издание отмечает, что таким образом Мэй надеется успокоить евроскептиков и укрепить свои позиции на фоне сообщений о желании ряда депутатов британского парламента добиться её отставки.

На фоне сообщений о желании ряда депутатов парламента Великобритании сменить премьер-министра страны, Тереза Мэй намерена объявить об ужесточении миграционной политики страны, передаёт The Times. Издание отмечает, что таким образом Мэй стремится успокоить сторонников выхода Великобритании из ЕС и укрепить свои позиции.

Для обсуждения иммиграционного вопроса премьер-министр объявила о проведении специального заседания правительства страны, которое состоится уже 24 сентября, менее чем за неделю до собрания Консервативной партии в Бирмингеме.

The Times сообщает, что на заседании Тереза Мэй и министр внутренних дел страны Саджид Джавид попытаются убедить министров поддержать ужесточение миграционной политики Великобритании после брексита.

При этом ожидается, что в рамках новой политики граждане ЕС лишатся права привилегированного доступа в страну. Так, после брексита существующее ограничение на число квалифицированных и неквалифицированных работников, приезжающих в Великобританию из стран, не входящих в ЕС, будет распространяться и на граждан государств-членов Евросоюза.

Правительству ещё предстоит обсуждение условий новой миграционной политики. Однако, весьма вероятно, отмечает издание, что после выхода Великобритании из ЕС все желающие провести в стране более шести месяцев граждане стран-членов союза столкнутся с необходимостью получения виз.

При этом, хотя подобное решение Терезы Мэй вызовет одобрение евроскептиков, в Великобритании нашли и те, кто выступает против ужесточения миграционной политики. Так, министр внутренних дел теневого кабинета министров Диана Абботт осудила стремление правительства принимать не более 100 тыс. мигрантов в год. Аббот настаивает, что в этом вопросе необходимо руководствоваться экономическими потребностями, а не «бессмысленными и произвольными целями».

The Times напоминает, что на этой неделе в британской прессе появилась информация о том, что в рядах Консервативной партии Великобритании зреет заговор против премьер-министра. Так, во вторник несколько депутатов британского парламента, собравшихся на встречу Европейской исследовательской группы, открыто обсудили вопрос отставки Терезы Мэй. Британские СМИ подчёркивают, что причиной недовольства политикой премьер-министра послужил её план выхода из Европейского союза, который евроскептикам кажется недостаточно жёстким.