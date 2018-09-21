DT: чем безопаснее вы здесь, тем безопаснее мы — Великобритания увеличивает военное присутствие на Украине

В рамках своего визита на Украину британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил о том, что уже до конца года Великобритания расширит своё военное присутствие в стране, передаёт The Daily Telegraph. При этом Уильямсон подчеркнул: он убеждён в том, что Россия стремится «открыть новые фронты», о чём свидетельствует поведение страны в Чёрном море.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил об увеличении военной поддержки страны в адрес Украины, сообщает The Daily Telegraph. В частности, до конца года Великобритания направит в страну силы Королевской морской пехоты, а уже в 2019 году расширит присутствие в Чёрном море.

«Мы будем расширять наши усилия по обучению и поддержке при помощи Королевского флота и морской пехоты, следя за тем, чтобы украинский флот и украинские вооружённые силы обладали навыками и техническими возможностями, для того чтобы противостоять этим растущим угрозам», — отметил министр.

«Наша приверженность остаётся непоколебимой, — добавил Уильямсон. — До тех пор, пока существует опасность, мы будем оказывать вам поддержку. Чем безопаснее вы здесь, тем безопаснее мы в Великобритании».

При этом Уильямсон отметил: он не сомневается в том, что ответственность лежит напрямую на Владимире Путине.

«Владимир Путин и его окружение хотят злоупотреблять своей властью. Это не то поведение, которое мы ждём от любого государства, особенно от постоянного члена Совета Безопасности. Россия становится государством-изгоем», — полагает Уильямсон.

Вместе с тем он подчеркнул важность того, что Великобритания и Украина разделяют «общие ценности» и готовы за них бороться. В частности, речь шла об основанном на праве международном порядке, который, по мнению министра, Россия не соблюдает.

«Наблюдается последовательная картина расширения Россией границ приемлемого поведения, и нам необходимо ответить на российскую агрессию. Мы должны чётко дать понять, что за подобные действия придётся платить», — приводит издание слова Уильямсона.

При этом Уильямсон убеждён, что Россия стремится «открыть новые фронты», о чём, по его словам, свидетельствует всё более «напористое» поведение страны в Чёрном море.

Издание отмечает, что на этой неделе Уильямсон посетил с визитом Донбасс, куда отправился прямиком из Киева, став первым западным министром, оказавшимся в непосредственной близости от передовой линии на Украине и «захваченных Владимиром Путиным земель». Уильямсон, одетый в каску и бронежилет, 20 минут пробыл на передовой в сопровождении командующего Объединёнными силами Сергея Наева. Защищать министра были призваны около 50 солдат, изучавших окрестности на предмет движения, а также два ударных вертолёта Ми-24.

The Daily Telegraph передаёт, что в рамках визита Уильямсон, выразив полную поддержку Украине, снискал одобрение украинской стороны обещанием увеличения числа британского военного контингента в стране. «Очень смело было приехать сюда», — сказал министру один из украинских солдат.