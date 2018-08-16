Захлебнутся своей кровью: украинский чиновник рассказал о вероятном наступлении Москвы

19:05
В Индии объявили семидневный траур в связи со смертью экс-премьера Ваджпаи
В Индии объявлен семидневный траур по всей стране в связи со смертью бывшего премьер-министра Атала Бихари Ваджпаи.
19:03
Дзюба вошёл в стартовый состав «Зенита» на ответный матч квалификации Лиги Европы с минским «Динамо»
Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала стартовый состав команды на ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы с минским «Динамо».
18:50
Трамп прокомментировал смерть Ареты Франклин
Президент США Дональд Трамп прокомментировал смерть американской соул-певицы Ареты Франклин.
18:47
Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
18:46
Гвардиола рассказал, что является главным вызовом в его карьере
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что на данный момент является для него главным вызовом.
18:45
В Крыму оценили планы Украины ограничить транспортное сообщение с Россией
Анонсированные Киевом ограничения в транспортном сообщении Украины и России бьют по собственным гражданам. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
18:33
Министр иностранных дел Британии и глава ОЗХО обсудили расследования в Солсбери и Эймсбери
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обсудил с главой ОЗХО Фернандо Ариасом аспекты технической поддержки со стороны организации по расследованию инцидентов в Солсбери и Эймсбери.
18:30
Руководство Серии А объявило о переносе двух матчей первого тура из-за трагедии в Генуе
Руководство итальянской Серии А приняло решение о переносе двух матчей первого тура чемпионата в связи с обрушением автомобильного моста в Генуе.
18:28
Бутман назвал Арету Франклин выдающейся звездой
Народный артист России саксофонист Игорь Бутман прокомментировал в беседе с RT смерть американской соул-певицы Ареты Франклин.
18:25
Гимнастки Кошан и Росс признались в домогательствах со стороны бывшего врача сборной США
Американские гимнастки Мэдисон Кошан и Кайла Росс признались, что тоже являются жертвами домогательств со стороны бывшего врача национальной сборной США Ларри Нассара.
18:25
ВВП Белоруссии вырос в 2018 году на 4,4%
Валовый внутренний продукт (ВВП) Белоруссии вырос в январе — июле 2018 года на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
18:21
Генсек ООН осудил нападение в Кабуле
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение террористов на образовательный центр в Кабуле. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
18:06
Суд перевёл фигурантку дела «Нового величия» Павликову под домашний арест
Дорогомиловский суд Москвы выпустил из СИЗО под домашний арест Анну Павликову, которая является фигурантом дела об экстремистской организации «Новое величие».
18:02
Домрачева рассказала подробности ДТП, в которое она попала в июле 2018 года
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева рассказала о ДТП, в которое она попала в июле 2018 года в Минске.
18:02
СМИ: В Италии у отделения партии «Лига» произошёл взрыв
Возле отделения партии «Лига» в итальянском городе Виллорба произошёл взрыв. Об этом сообщает газета La Tribuna di Treviso.
18:01
Цитадель в сирийском Алеппо будет восстановлена в 2019 году
Одна из крупнейших в мире, цитадель в сирийском Алеппо будет восстановлена в следующем году.
17:58
Музыкальный критик об Арете Франклин: её творчество определило лицо соула
Музыкальный критик Артур Гаспарян в беседе с RT рассказал, какой вклад внесла соул-исполнительница Арета Франклин в современную музыку.
17:52
Макрон и Эрдоган обсудили улучшение экономических отношений Франции и Турции
Президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили торговые связи и двусторонние инвестиции, сообщает AFP со ссылкой на источник.
17:46
Австрийская компания может заняться строительством жилья в Крыму
Австрийская компания займётся строительством экологического жилья в Крыму. В настоящее время подбирается пилотная площадка в Ялтинском регионе.
17:44
Большинство стран — членов ITF проголосовали за изменение формата Кубка Дэвиса
На заседании генеральной ассамблеи Международной федерации тенниса (ITF) состоялось голосование по вопросу изменения формата проведения Кубка Дэвиса.
17:35
Источник сообщил о взрыве на шахте в Ростовской области
В Ростовской области двое рабочих пострадали, ещё один погиб в результате детонации взрывчатых веществ во время работ в шахте. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
17:35
В августе в Москве можно будет наблюдать за малым парадом планет
По вечерам в августе в столице можно будет наблюдать за малым парадом планет, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
17:33
В новых округах Москвы намерены завершить формирование дорожной сети к 2023 году
В новых округах Москвы планируют завершить формирование дорожной сети в ближайшие пять лет, сообщает «Утро.ру».
17:33
В Оренбургской области предупредили о возвращении аномальной жары
Спасатели предупредили о возвращении анормальной жары в Оренбургскую область, сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
17:33
Эфиопского легкоатлета, протестовавшего против правительства страны во время ОИ-2016, пригласили вернуться на родину
Эфиопский спортсмен Фейиса Лилеса, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года в марафонском беге, получил приглашение вернуться на родину.
17:29
В Пскове нашли клад с монетами XVIII века
В Пскове обнаружили полностью сохранившийся клад с монетами первой половины XVIII века, сообщает издание «Невские новости».
17:28
На ВЭФ представят перспективы использования Северного морского пути
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу.
17:28
В Москве изменят движение транспорта 18 и 19 августа из-за фестиваля фейерверков
На некоторых улицах Москвы изменят движение транспорта 18 и 19 августа в связи с проведением фестиваля пиротехнического искусства, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт столичного управления МВД России.
17:26
Старт сезона в Серии А может быть перенесён из-за трагедии в Генуе
Руководство итальянской Серии А может принять решение о переносе матчей первого тура чемпионата в связи с обрушением автомобильного моста в Генуе.
17:26
Президент Боливии рассчитывает на подписание контракта с «Газпромом» и визит Путина
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что рассчитывает на приезд российского лидера Владимира Путина в ноябре 2018 года для участия в церемонии подписания контракта с компанией «Газпром».
17:17
Лукашенко снял с должностей министров строительства и промышленности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял Анатолия Черного с поста министра архитектуры и строительства и освободил Виталия Вовка от должности министра промышленности.
17:05
Освобождённый из-под ареста экс-президент Армении анонсировал возвращение в политику
Бывший президент Армении Роберт Кочарян, который 13 августа был освобождён из-под ареста, заявил о своём возвращении в политику.
17:02
Умерла Арета Франклин
В возрасте 76 лет ушла из жизни американская соул-певица Арета Франклин.
16:57
Лукаку заявил о намерении завершить карьеру в сборной Бельгии после Евро-2020
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку заявил о намерении завершить выступления за сборную Бельгии по футболу после чемпионата Европы 2020 года.
16:53
Газзаев о рейтинге ФИФА: сборная России совершила значительный прорыв
Депутат Государственной думы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал рекордный подъём национальной команды России в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
16:47
Суд арестовал мэра Оренбурга
Суд на два месяца арестовал мэра Оренбурга Евгения Арапова, задержанного по подозрению в получении взятки.
16:45
Украинский альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии
В Черекском районе Кабардино-Балкарии погиб альпинист с Украины, совершавший одиночное восхождение.
16:43
Агент Ригони подтвердил возможный переход футболиста из «Зенита» в «Аталанту»
Агент Хуан Круз, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, подтвердил информацию о переговорах между петербургским клубом и «Аталантой» по трансферу его клиента.
16:40
Немецкий телеканал показал в эфире карту с российским Крымом
Немецкий телеканал 3Sat 15 августа показал в эфире карту, где Крым принадлежит России.
16:38
Врач Елизаветы II погиб в ДТП
Питер Фишер, которого называют врачом королевы Великобритании Елизаветы II, погиб в результате ДТП.
16:30
Прокуратура начала проверку по факту отравления 12 воспитанников спортклуба в Екатеринбурге
Прокуратура начала проверку после того, как по меньшей мере у 12 воспитанников екатеринбургского спортивного клуба была выявлена острая кишечная инфекция.
16:26
Патриарх Кирилл впервые проведёт богослужение на Новой Земле
Патриарх Кирилл впервые посетит архипелаг Новая Земля, где совершит богослужение в храме Святителя Николая.
16:24
Боярский считает, что «Зенит» не сможет выйти в следующий раунд квалификации Лиги Европы
Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился своими ожиданиями от ответного матча третьего отборочного раунда Лиги Европы между клубом из Санкт-Петербурга и минским «Динамо».
16:22
Военный эксперт объяснил заявление Киева о захвате новых территорий в Донбассе
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT заявление Киева о том, что украинские военные взяли под контроль территорию площадью 15 кв. км в Донбассе.
16:16
Пилот «Формулы-1» Сайнс-младший подписал контракт с «Маклареном»
Испанский пилот команды «Рено» Карлос Сайнс-младший будет выступать за «Макларен» начиная с сезона 2019 года.
16:12
Порошенко обсудил с Меркель реализацию «Северного потока — 2»
Украинский лидер Пётр Порошенко в ходе телефонных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель затронул тему реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».
16:12
Экс-футболист «Спартака» Бушманов прокомментировал рекордный подъём России в рейтинге ФИФА
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов выразил своё мнение по поводу рекордного подъёма сборной России в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
16:11
В Красноярске отобрали эскизы памятных досок Хворостовскому
В Красноярске отобрали эскизы памятных досок, которые установят на доме и колледже, где жил и учился оперный исполнитель Дмитрий Хворостовский.
16:02
Новобранец ЦСКА Влашич выбрал себе игровой номер
Хорватский полузащитник Никола Влашич будет выступать за футбольный клуб ЦСКА под восьмым номером.
15:57
Порошенко и Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с Сенцовым
Украинский президент Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.