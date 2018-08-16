Захлебнутся своей кровью: украинский чиновник рассказал о вероятном наступлении Москвы

Если Россия попробует пойти в наступление, то она «будет захлебываться собственной кровью», заявил украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Как рассказал чиновник в интервью «Апострофу», ещё два года назад он заявлял, что в случае наступления серьёзные потери будут с обеих сторон, но сегодня ситуация кардинально изменилась.

Если россияне попытаются начать наступление, то они «будут захлебываться собственной кровью». Об этом в интервью «Апострофу» заявил украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Он отметил, что два года назад на этот же вопрос отвечал, что россияне «захлебнутся нашей и собственной кровью», но за это время ситуация изменилась. По словам Грымчака, с 2014 года Украина многое изменила и в самой армии, и в вопросах оснащения и вооружения.

«Тогда они имели шанс на более-менее победную "войнушечку", но остановились, потому что армия не разбежалась, а начала упираться и давать отпор. Для них это было неожиданностью, и они не рискнули идти дальше. Сейчас если и будет какая-то война, то у меня такое впечатление, что не у нас», — заявил чиновник.