Sky News: Мэй предупредила Брюссель, что издевательств над брекситом не потерпит

Тереза Мэй произнесла после саммита с лидерами ЕС в Зальцбурге речь, в которой потребовала от Брюсселя проявить уважение к британскому народу в рамках переговоров о брексите, сообщает Sky News. В жёстком обращении к ЕС она заявила, что не приемлет предложенные условия и назвала их издевательством над реферндумом.

И из слов Терезы Мэй определённо можно сделать вывод, что переговоры зашли в тупик, что никаких подвижек по ключевым моментам — включая экономические отношения (между Великобританией и Евросоюзом. — ИноТВ) в будущем и, разумеется, щепетильный вопрос ирландской границы — достигнуто так и не было.



ФАЙСАЛ ИСЛАМ, редактор отдела политики Sky News: Да, премьер-министр произнесла весьма боевитую речь в защиту предложений, высказанных ею в резиденции Чекерс. Как мне кажется, она по сути попросила ЕС вести себя с ней лично и с народом Великобритании поуважительнее в рамках ведущихся переговоров.



Кроме того, мне показалось, что мы также услышали от премьер-министра и кое-что новое: как я понял, она дала в своём выступлении своего рода одностороннюю гарантию того, что права граждан ЕС будут соблюдаться даже в случае брексита без заключения договорённостей с Евросоюзом. Как мне кажется, такого рода заявлений мы раньше ещё не слышали, а прозвучали они в ответ на очевидный вопрос: «Если вы — то есть правительство — готовитесь к «жёсткому» брекситу, нужно и трём миллионам граждан ЕС (проживающим в Великобритании. — ИноТВ) тоже к нему готовиться?» Ведь всё-таки все те соглашения, которые были заключены много месяцев назад, уже почти год, предполагали, что Лондон и Брюссель в итоге договорятся, поэтому миллионы людей задаются вопросом о том, что будет актуально, а что — нет.



Мэй же теперь пообещала трём миллионам граждан ЕС, проживающих в Великобритании, что Лондон в одностороннем порядке будет защищать все их права, даже если стороны не договорятся, и это очень важная гарантия. По словам Мэй, такое обязательство стало непосредственным итогом событий, случившихся вчера. Напомню, подобные гарантии некоторые члены кабинета хотели дать уже на следующий день после референдума о брексите, а на вопросы, почему этого так и не произошло, они отвечали, что этому помешало Министерство внутренних дел. Однако теперь это всё-таки произошло, и премьер-министр дала гражданам ЕС сигнал о том, что их права будут защищены.



Вместе с тем о вопросах Чекерского соглашения и ирландской границы Мэй высказалась жёстко: она сказала, что условия, предложенные Евросоюзом, либо не приостановят неконтролируемую миграцию и станут издевательством над референдумом, либо же приведут к расколу внутри Соединённого Королевства, что выльется в перманентный экономический «развод», — и оба этих варианта она отвергает и, как премьер-министр, не может принять.



Мэй отметила, что любые договорённости, которые не учитывают результаты референдума о брексите или сеют раздор внутри нашей страны — и здесь она имеет в виду нынешний вариант соглашения о гарантированной открытости ирландской границы от Евросоюза, — будут невыгодными. И, как она нам напомнила, она всегда говорила, что лучше никаких договорённостей вообще, чем договорённости невыгодные.



Дата выхода в эфир 21 сентября 2018 года.