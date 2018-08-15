Huffington Post: ЧМ-2018 — гол в ворота американской пропаганды

Американская пропаганда давно представляет Россию «огромной и бесцветной ледяной глыбой, живущей в нищете и жестокости недоразвитого государства». Однако болельщики, приехавшие из разных стран на чемпионат мира, обнаружили, что их обманули, пишет Huffington Post. Они встретили радушие и приветливую атмосферу в России, что и вылилось в слоган «Спасибо, Россия».

«Спасибо, Россия» — такой слоган придумали марокканские болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат мира и восхищённые радушным приёмом, пишет в Huffington Post преподаватель и адвокат из Марокко Омар Бенджеллун. Эта фраза, по его словам, стала практически гимном на всех матчах, где играли африканские команды. Автор статьи отмечает ни с чем не сравнимую атмосферу, которая царила в городах проведения ЧМ, а также отношение властей и улыбки на лицах людей.



И проигравшими на этом мундиале автор называет не команду Марокко, которая всё же боролась с гегемонией ФИФА и командами-фаворитами. По его словам, больше всех проиграла на этом соревновании «американская пропаганда», которая представляла Россию «огромной и бесцветной ледяной глыбой, живущей в нищете и жестокости недоразвитого государства». И в итоге миллионы людей приехали и увидели грандиозный обман. «Весь мир обнаружил, что Россия — великое государство, чей народ образован, приветлив, спортивен, с шовинистическими, но не расистскими взглядами, и может добиваться больших коллективных амбиций и защищать родину от внешних опасностей», — пишет Бенджеллун.



К этому нужно добавить инфраструктуру и технологии, которые не затронула неолиберальная глобализация, а также огромные территории, граничащие с Китаем и Европой, и получится, что Россия может стать мировой супердержавой. США при этом, наоборот, идут тропой войны, растрачивают финансовые ресурсы американского народа, обрекая более 10% городского населения на нищету, которую в российских мегаполисах автор статьи не заметил.



Во время пребывания в России приехавшие из разных государств задавались одним и тем же вопросом: почему в этой грандиозной стране, над которой солнце практически никогда не исчезает, нет туристической политики. По мнению автора, 10 миллионов туристов помогли бы облегчить проблему с безработицей, способствовали бы защите культурного наследия.



Миллионы пострадавших от «антисоветской» пропаганды в России почувствовали себя обманутыми, пишет автор статьи. Они обнаружили, что «огромная пропасть лежит между неспособностью приспосабливаться в характере и отупляющим расизмом, между Большим и Бродвеем, между Кремлём с Санкт-Петербургом и зданиями из стали, которые объявили «архитектурным достижением», или этой дачей — Белым домом, который стал местом для селфи для представителей всего мира».



На протяжении века над международным сообществом довлела свобода нравов и предпринимательства, а также киноиндустрия Голливуда, направленная против России. Даже в столице Марокко бывший советский культурный центр в начале 90-х годов превратился в «Макдоналдс». И, по словам автора статьи, только в самой России становится понятно, почему Америка уже полвека негодует и возводит десятки баз у границ страны, которая лишь защищается. Если США и смогли дестабилизировать Советский Союз с помощью умелого маркетинга, его основы сохранились и проявили себя во время чемпионата, созданного капитализмом.



Слова «Спасибо, Россия» автор статьи хочет сказать также в благодарность Москве за поддержку кандидатуры Марокко в его заявке на проведение мундиаля в 2026 году, которой помешал давний союзник Соединённых Штатов Саудовская Аравия. Теперь же, после того как болельщики оценили атмосферу, которая царила в России, страны Магриба высказывают идею о проведении общего чемпионата мира в Марокко, Алжире и Тунисе в 2030 году. Впрочем, для этого сначала необходимо решить проблемы, связанные с миром и развитием в этих странах Магриба, признаёт автор статьи в Huffington Post.