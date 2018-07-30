RFI: «русская надежда» Головин — теперь в Монако

Футбольный клуб «Монако» оформил трансфер полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина за € 30 млн, пишет сайт RFI. Как подчёркивается в материале, Головин — один из лучших российских игроков современности, и игра в «Монако» определённо поможет ему расти и дальше.

Россиянин Александр Головин в минувшую пятницу перешёл из московского ЦСКА в футбольный клуб «Монако», сообщает RFI. Как пишет сайт сети, самая известная команда одноимённого княжества, играющая во французской Лиге 1, заплатила за полузащитника и «одну из звёзд российской сборной последнего чемпионата мира» € 30 млн.

Во время ЧМ-2018 «и в прессе, и среди болельщиков только и говорили, что о Головине»: после «удивительного выступления» российской команды, добравшейся до четвертьфинала, утверждалось, что он был «одним из немногих игроков сборной, способным уйти на экспорт», напоминает обозреватель RFI. Полузащитник, сыгравший 23 матча в составе национальной команды, а на чемпионате забивший один гол и совершивший две голевые передачи, подписал с «Монако» контракт на пять сезонов, говорится в материале. По данным RFI, футболистом также интересовались английский «Челси» и ряд других европейских клубов.

Трансфер Головина — «хорошая сделка» и для Монако, и для ЦСКА, констатирует автор статьи. «Нужно его отпустить, чтобы он смог сделать хорошую карьеру в Европе», — комментировал переход игрока в интервью российским СМИ президент «армейцев» Евгений Гинер. Как отмечает обозреватель RFI, «Монако» действительно пользуется заслуженной славой за то, что умеет «превращать бижутерию в бриллианты» — как это было с Килианом Мбаппе, Хамесом Родригесом и Тома Лемаром. С этим согласен и первый тренер «молодого дарования» Александр Плясунов, который говорил, что после «Монако» Головин сможет играть там, где ему хочется, подчёркивает журналист.

«Это молодой, талантливый игрок, хорошо проявивший себя на чемпионате мира, но следим мы за ним уже долго, — цитирует RFI опубликованное на официальном сайте «Монако» заявление вице-президента клуба Вадима Васильева. — Несмотря на конкуренцию со стороны именитых европейских клубов, Александр избрал именно спортивный проект клуба «Монако», который даст ему лучшие условия для дальнейшего профессионального роста». Трансфер полузащитника — это своеобразная премьера: президент «Монако», российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев с момента приобретения им клуба в декабре 2011-го, когда он ещё играл в Лиге 2, никогда раньше не брал в команду футболистов из России, говорится в статье.

22-летний Головин, годовая зарплата которого составит теперь € 2 млн, стал самым дорогим российским игроком в истории, пишет RFI. Предыдущим рекордсменом был Юрий Жирков, которого в 2009 году выкупил у ЦСКА «Челси» за € 21 млн.

Полузащитник, «родившийся в Сибири в семье шахтёра», умеет «сильно помогать нападающим и чудесно передавать мячи», рассказывал в интервью RFI во время ЧМ-2018 российский журналист Евгений Марков. По мнению автора статьи, Головин, который восхищается Н’Голо Канте, способен расти как игрок на любом фланге. «Это один из наиболее одарённых европейских футболистов», — говорил несколько недель назад бывший капитан российский сборной Виктор Онопко. В прошлом сезоне полузащитник уже отметился «изящным голом» в матче Лиги Европы между ЦСКА французским «Лионом», отмечается в материале.