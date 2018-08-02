Süddeutsche Zeitung: Россия завлекает интуристов и после ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу был лишь отправной точкой в амбициозных планах России по развитию туристической отрасли, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. По завершении турнира страна продолжает активно работать над своим улучшившимся имиджем и привлекать иностранных гостей. Местные власти даже с лёгкостью простили болельщикам сломанные скамейки и фонари — в надежде, что туристы вернутся в Россию и принесут ей новые доходы.

Чемпионат мира по футболу должен был стать только началом. Россия хочет привлечь иностранных туристов в долгосрочной перспективе — и пытается сделать это отчасти удивительными методами, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Никольская улица в Москве, превратившаяся в пешеходную зону всего пять лет назад, благодаря наплыву иностранных футбольных болельщиков стала «символом карнавальной атмосферы» во время чемпионата, отмечает издание. Оставшиеся после гостей столицы поломанные скамейки — небольшая плата за рост доходов, вызванный туристическим бумом, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

С момента завершения чемпионата мира прошло всего две недели, и в России надеются, что эта «большая волна» повлечёт за собой «множество менее крупных волн», уверяет немецкая газета. Для этого страна принимает меры по привлечению туристов. Так, будет продлено действие паспорта болельщика — «того документа, который, по мнению защитников данных, требовал неоправданно много информации, чтобы попасть на стадион, зато сравнительно мало для того, чтобы вообще иметь возможность въехать в Россию». Об этом прямо после окончания чемпионата объявил Владимир Путин, и российский парламент в спешном порядке утвердил этот проект законодательно, сообщается в статье. Таким образом, все иностранцы, обладающие паспортом болельщика, смогут с его помощью въезжать в Россию и выезжать из неё, сколько захотят, до конца текущего года.

Щедрость в отношении футбольных болельщиков примечательна, утверждает Süddeutsche Zeitung. В стране, где для россиян любая мелкая кража может привести к многолетнему тюремному сроку, мэр Москвы внезапно заявил: ничего страшного, если зарубежные фанаты прихватили с собой пару светильников из пешеходной зоны, позже вывесят новые, а болельщики вернутся домой с сувениром из Москвы. Очевидно, расчёт при этом идёт и на то, что они снова приедут в Россию, полагает автор статьи.

По мнению немецкого журналиста, страна хочет использовать «ветер», поднявшийся от чемпионата мира, и продолжить работу над только что улучшившимся туристическим имиджем. Потому что отдыхающие привозят с собой деньги, а их приезд создаёт новые рабочие места и всё то, что нужно России в тяжёлые для экономики времена, уверяет издание. Одни только американцы за время чемпионата потратили в России почти $60 млн. Китайцы оставили в стране около $35 млн. При этом команды обоих государств даже не прошли на чемпионат мира. По российским данным, 3 млн иностранцев посетили города проведения матчей, от Калининграда на Балтийском море до Ростова на юге и до Екатеринбурга в западной части Сибири.

Туристическая отрасль на протяжении долгого времени не вызывала воодушевления из-за недостаточно развитой инфраструктуры, плохих дорог, малого числа гостиниц среднего класса и их дороговизны, а также из-за вечно недовольного чем-то обслуживающего персонала. Даже многие россияне старались избегать проводить отпуск в собственной стране, если они могли позволить себе отдых в Турции или Египте. В провинциальных гостиницах комната считается полулюксом уже в том случае, если там есть электрический чайник, отмечается в статье.

Потом Россия начала вкладывать средства, в том числе в образование. В университете туризма теперь учат культуре улыбок и внимательного обслуживания. Правительство надеется, что шлейф чемпионата мира и в следующем году приведёт к увеличению числа туристов на 15%. По долгосрочному плану, к 2025 году туристическая отрасль должна приносить 6% от общего ВВП страны.

Как напоминает издание, ухудшившиеся политические отношения с Западом ограничили для европейцев привлекательность путешествий в Россию. Зато иностранные болельщики чемпионата мира смогли насладиться преимуществами низкого курса рубля. Несмотря на это, соотношение числа туристов из разных стран за последние годы изменилось, сообщается в статье. Раньше крупнейшую группу иностранных гостей в России составляли немцы, однако теперь их потеснили китайцы, не в последнюю очередь благодаря географической близости легендарного озера Байкал, пишет немецкая газета.

Тем не менее самые значительные «сокровища» ожидают туристов в Москве, отмечает автор. Это не только Кремль и Красная площадь или новый парк «Зарядье». Большим спросом во время чемпионата мира пользовались места, хранящие воспоминания о советской эпохе, сталинский бункер в Самаре и музей космонавтики в Москве. Так оно и есть: одни смотрят в будущее, другие копаются в прошлом, заключает Süddeutsche Zeitung.