NZZ: футбольное чудо — Марадону в Белоруссии встречали почти как Папу Римского

В белорусском Бресте нового председателя правления местного футбольного клуба Диего Армандо Марадону встречали «почти как Папу Римского», пишет Neue Zürcher Zeitung. И это понятно, поскольку многие в Белоруссии надеются, что с приездом легенды печальная ситуация с футболом в стране наконец-то изменится к лучшему, отмечает журналист швейцарской газеты.

В белорусском Бресте Диего Армандо Марадону встречали «почти как Папу Римского». Единственное отличие состояло в том, что из аэропорта на своё новое рабочее место в местном футбольном клубе «Динамо-Брест» легенда футбола добирался не на «белом папамобиле», а на «устрашающем военном внедорожнике», пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

«То, что Марадона вообще объявился в Белоруссии, многие футбольные болельщики и журналисты в стране посчитали чуть ли не чудом», — отмечает автор статьи Томас Дудек.

Ажиотаж по поводу приезда знаменитого аргентинца понятен, продолжает журналист Neue Zürcher Zeitung.

«Несмотря на то что клуб из Борисова БАТЭ регулярно принимает участие в Еврокубках, в последнее время Белоруссия своим футболом не славится. Сборной страны никогда не удавалось квалифицироваться на крупные международные турниры. Времена, когда благодаря Александру Глебу на Западе знали хотя бы одного белорусского профессионального футболиста, давно прошли», — поясняет Дудек.

В Белоруссии, однако, надеются, что с приездом Диего Марадоны ситуация с футболом в стране изменится, подчёркивает автор статьи.

«Это очень значимое событие не только для нашего клуба, но и для всей страны», — заявил спортивный директор «Динамо-Брест» Вальдас Иванаускас.

Впрочем, пока не совсем понятно, какие функции будет выполнять Диего Марадона на своей новой должности в белорусском клубе.

«В «Динамо-Брест» Марадона станет председателем правления. Он будет представлять клуб, а также координировать его развитие и работу местной футбольной академии», — уточнили представители команды во время пресс-конференции, приуроченной к приезду в Брест аргентинца.

Что же касается «вознаграждения», которое Марадона будет получать за свою работу, то здесь владельцы «Динамо-Брест» решили не раскрывать детали соглашения. Тем не менее, если верить аргентинским СМИ, за следующие три года в Белоруссии легенда футбола заработает $20 млн — «и это в лиге, общую стоимость которой оценивают в сумму 90 миллионов долларов», поражается журналист швейцарской газеты.